Denne billige mobil kan rigeligt til de fleste

ANMELDELSE: Nokia 7.1 satte i 2018 barren for, hvad en billig mobiltelefon skal kunne for at være alle pengene værd

Den blev ikke årets bedste billige mobiltelefon. Men i kategorien af billige mobiltelefoner, der sætter standarden for, hvad en billig mobiltelefon skal kunne, så ligger Nokia 7.1 på toppen af denne anmelders liste.

For selvom OnePlus 6 og senere 6T scorer bedst i vores årlige test af de billigste og bedste Android-telefoner i år, så har Nokia med 7.1 placeret sig selv som førende producent til dem, der bare ikke gider betale en formue.

Og da udsalget forleden blev skudt i gang, nåede modellen endda under de magiske 2000 kroner, hvilket må siges at være et gedigent røverkøb.

Årets bedste i tech: Her er alle vinderne

Den fulde pakke

Vi taler vel at mærke om en mobil, der både har en virkelig flot skærm, tager fine billeder og for de fleste kan rigeligt. Den har dualsim, eller som alternativ kan du sætte et microSD-kort i og udvide hukommelsen betydeligt.

Der er også et normalt hovedtelefonstik og USB-C-opladning. Du får endda et headset med i købet.

Under vores test har Nokia 7.1 med andre ord været den fulde pakke, hvor man - selv med behov for mange apps og flere timers daglig netsurfing - ikke føler, at man sidder med en underfrankeret enhed i hænderne.

Pr-foto

Se også: 2700 eller 7000 kroner: Er den dyreste mobil virkelig pengene værd?

Gennemsnitligt batteri

Både målt på byggekvalitet og design har Nokia 7.1 heller ikke noget skamme sig over. Og da Nokia har valgt at lægge den mere strømlinede Android One-version af Googles styresystem i telefonen, får du både de seneste opdateringer og adgang til en overskuelig software, der ikke er ødelagt af alle mulige umulige ekstra lag, som producenterne normalt kan finde på at lægge ovenpå Android.

Roserne til trods er der naturligvis også nogle kompromiser. Batteriet er således ganske gennemsnitligt, men ikke dårligt. Kameraet er det samme - ikke dårligt, men heller ikke fantastisk.

Vi havde i begyndelsen af vores test også store problemer med, at telefonen slog mikrofonen fra under samtaler. Det skyldes en alt for ivrig lyssensor, der havde sit helt eget liv. Heldigvis er problemet nu løst med de seneste opdateringer til Android 9.

Lanceres i dag: Nu kan du have to telefonnumre i din iPhone

Dommen: godt klaret

Nokia gør med 7.1 det svært for konkurrenterne, men også for sig selv når man fremover skal argumentere for, hvorfor du skal betale 4000, 5000 eller måske endnu mere for en god Android-telefon.

Modellen er også en reminder til OnePlus om, at det kan godt være, at den kinesiske producent fortsat er bedst målt op mod de bedste. Men som billigt alternativ til OnePlus, er det nu Nokia 7.1, der sidder i førersædet.

Det er sgu godt klaret af et mærke, der blev genoplivet fra graven og nu lever i bedste velgående. Vi glæder os derfor allerede til at se alle Nokia-nyhederne i 2019.

Pr-foto

Apples AirPods er totalt udsolgt: Her er din redning