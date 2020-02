Denne controller vinder spillet

Pc-spillere kan være glade for at have valgt platformen med det største udvalg, laveste priser, bedste grafik og muligheden for den højeste billedfrekvens. Men især på et punkt kommer konsolbrugerne til deres ret: Når vi sidder anspændte og hænger over vores kontorbord med mus og tastatur, lægger de sig på sofaen med en langt mere behagelig kontroller.

Men vent et øjeblik. For selvom vi nyder den præcision, musen og tastaturet giver os dagligt, kan vi stadig lide muligheden for at tilslutte en controller. Controlleren er umiddelbart ikke praktisk i konkurrencebaserede skydespil og strategispil, men til bilspil, kampspil, rollespil eller platforms baserede spil kan intet måle sig med den komfort og kontrol, som en controller giver.

Og grundet alle de gange, du har haft lyst til at læne dig tilbage som en anden konsol bruger, tester vi derfor fem trådløse controllere til PC.

Controllerne i vores test er udvalgt på baggrund af deres popularitet. Og fordi alle er kompatible med Windows 10 og understøtter spil via Bluetooth-forbindelse eller anden trådløs teknologi såvel som med kabel. De passer også til enten PlayStation eller Xbox One.

Microsoft Xbox Elite Series 2

Microsofts Elite Series 2 sætter en ny standard for, hvad vi kan forvente af en spilcontroller. Både til PC og til Xbox One. Fra det øjeblik vi tog den i vore hænder var der ingen tvivl: Det her er indbegrebet af kvalitet.

Elite Series 2 tager egenskaberne fra en standard Xbox-controller og forbedrer dem på næsten ethvert område. Plastik er stadig den primære bestanddel, men den er produceret i høj kvalitet og overtrukket med gummi. Sammen med et meget ergonomisk design er den virkelig god at holde især for dem med gennemsnitlige eller store hænder.

Det er ekstramaterialet og indstillingerne, der vækker vores interesse. På bagsiden finder man fire ekstra knapper. Disse spejler A-, B-, X- og Y-knapperne foran, og vi synes, de passer godt ind i designet. At have adgang til at hoppe, slå, reloade ens ammunition eller nødbremse, alt imens du holder tommelfingrene på kamera stikket - eller sigter - kan være uvurderligt i mange tilfælde. Det er Microsoft, der har placeret knapperne, og de kan tilmed fjernes, hvis man ikke bryder sig om dem.

Silkeagtig og lydløs

Når vi taler om det. Du får det bedste og mest overlegne joystick-greb i testen takket være en ru gummi yderkant og en konkav overflade. Hvis du ikke kan lide dem, kan du også erstatte dem med to helt anderledes typer. En glædelig overraskelse var evnen til at justere joystickets modstand. Vi blev straks mere træfsikre med lidt ekstra modstand i det højre joystick, da vi sigtede mod fjender i Destiny 2. Hovedsageligt fordi vi ikke længere stillede vores sigte langt over vores mål, når vi blev ivrige, og tempoet steg.

De såkaldte ‘triggere’ bagpå føles silkeagtige og er tilmed lydløse. Desuden kan man også justere, hvor langt du ønsker at skubbe dem ned med en switch eller vælge hotspot digitalt i Xbox Accessories-appen. I praksis kan du således skyde, bruge dit skjold eller distribuere slag hurtigere. Det er heftigt. Designet af det digitale kontrolkors gør det lettere at vælge eller bevæge sig diagonalt. Et traditionelt kontrolkryds er dog også inkluderet.

Vibrationerne er ret kraftige, men justerbare som næsten alt andet på controlleren. Alle digitale indstillinger kan også gemmes i tre profiler på selve enheden eller i 'skyen', hvis du opretter flere. Opsætningen er indlysende og lynende hurtig, og controlleren er blandt dem, der har den bedste support på pc-platformen.

Batteriet varer op til 40 timer og oplades enten direkte med USB-C eller ved den trådløse opladningsfunktion som medfølger.

Når vi skal opsummere Microsoft Xbox Elite Series 2, er der ikke en negativ ting at sige. Vi tager hatten af ​form ​hvad Microsoft har præsteret her, som måske kunne have inkluderet flere covers. Men selvom prisen er heftig, er controlleren endnu bedre, og du får smæk for skillingen.

Xbox One S V2

Xbox One S V2 vil for mange være en lettere investering end Elite Series 2. Den koster under en tredjedel, er lige så let at konfigurere, og fungerer med de helt samme spil.

Luksus følelsen udebliver muligvis, men konstruktionen og alt andet, der er vigtigt for en spilcontroller, er stadig godt udført.

Faktisk vil vi rose, hvor solidt controlleren fungerer. De bageste knapper er lige så silkeagtige og behagelige som i Elite Series 2, dog uden låsemekanismen.

Derudover er grebet på joystickene de samme som Elite Series 2s standard joystick og en klæbrig struktur, at dine fingre sidder som limede på dem, selv når du holder dem i skarpe vinkler og klemmer til. Det let konkave design hjælper fingerspidserne med at føle sig ‘hjemme’, men aldrig låst.

Ergonomisk er den blandt testens bedste med de mest almindeligt anvendte knapper og joysticks placeret lige for dine fingre. Den let strukturerede plast bagpå er en fed detalje. Om det bidrager til bedre greb er vi usikre på, men det føles i det mindste godt.

Vibrationsmotoren gør et godt stykke arbejde for at få dig dybere ind i spillet, og vores oplevelse er, at du kan forblive i spillet i lang tid. Batteriets levetid angives op til 40 timer, afhængigt af brugen og valget af AA-batterier. Nogle vil måske finde det uhensigtmæssigt, at batteriet ikke er genopladeligt.

Det, du giver afkald på i forhold til Elite-controlleren, er de ekstra knapper bagpå, justering af modstanden for joysticks’ene samt skift af dem og muligheden for at gemme profiler. Mange har ikke brug for dette og til prisen er denne standard Xbox-controller et overlegent valg.

Sony DualShock 4 V2

PlayStation 4-controlleren har bevist, hvad den står for ved at overleve fra begyndelsen i 1995 til i dag. Naturligvis har den gennemgået flere revisioner, og nu fås den i version 4, anden udgave. Sammenlignet med den første udgave, kan den seneste sende datasignaler over USB-kablet til afspilning med reduceret forsinkelse og kan prale af en mere slidstærk belægning over joystickene samt bedre batterilevetid.

Controlleren er let at forbinde til en pc med Bluetooth og genkendes let af Steam, hvilket sikrer kompatibilitet med de fleste spil, man ejer.

Den har hurtig respons med store og solide hovedknapper, der på tilfredsstillende vis giver feedback, kombineret med glatte skydeknapper med den rette bevægelse. Det digitale styrekryds er det bedste blandt alle kontrollerne i testen og afgiver lav støj. Vibrationerne kommer som skud og kan være både hurtige og kontante eller tydeligere alt efter situationen.

Det er muligt, at vi bliver upopulære blandt inkarnerede Playstation-fans, når vi hævder, at det er mere anstrengende at bruge venstre joystick på denne controller end på nogen af ​​Microsofts muligheder. Her er venstre joystick placeret længere nede og mod midten af ​​controlleren, snarere end direkte under tommelfingerens naturlige position, når du griber rundt om controlleren.

Dette er nok vanesag, men Xbox’ controlleropsætning er mere naturlig og ergonomisk. Der skal du kun skifte greb, når du bruger kameraet til højre og ikke ved den langt mere regelmæssige brug af venstre joystick, som du ville gøre på DualShock-controlleren.

Af og til kan ens fingre glide fra joysticket. Dette kunne have været langt mere struktureret, og beslutningen om at give dem en konveks overflade snarere end en konkav er også noget mærkelig.

Batteriet er genopladeligt, og selvom Sony overraskende nok ikke specificerer levetiden, oplever vi at den ligger mellem 10 til 15 timer. Det er ikke meget, og du vil ofte opdage, at du skal tilslutte kablet for at spille.

Denne controller er stadig godt udført, og selvom vi bestemt ville foretrække Xbox-controller, hvis vi skulle vælge, vil den fungere fint for dem, der allerede er fortrolig med tidligere Playstation-konsoller.

Razer Raiju Turneringsudgave

Razers Raiju er en forunderlig fortolkning af Sonys PlayStation-controller. Den er både til den almindelige bruger, men også for de særligt interesserede. Desværre falder controlleren i nogle helt unødvendige fælder, der sænker det samlede indtryk.

Potentielt bør dette være en topkandidat. Den har fire ekstra knapper placeret ved henholdsvis bagsiden og toppen af ​​controlleren. Desuden kan trigger knapperne også låses i midten for hurtigere respons. Joysticket er indstillet som en Xbox-controller, som er mere ergonomisk for venstre tommelfinger. Herudover er den også udstyret med unikke hjem-knapper med taktil feedback.

De sidstnævnte to egenskaber er dem, vi bedst kan lide. Knapperne er lette at nå, og de taktile hovedknapper giver en klar feedback, der føles rigtig god sammenlignet med de mere 'hule' knapper fra andre controllere.

Derudover understøttes flere profiler, men kun en kan gemmes lokalt på kontrollen.

Prisen er relativt høj. Det behøver ikke at være negativt, hvis controlleren leverer varen, men desværre mislykkedes den på nogle områder.

For eksempel giver knapperne bag på forskellig feedback. Den ene giver et markant ryk, mens den anden klikker lidt usikkert. De ekstra knapper på toppen føles, som om de kom fra et legetøj og lyder også sådan. En anden ting er, at controlleren ikke tilbyder et stort og dybt nok greb til dig med lange fingre. Det føles trangt bag kontrollen.

Vibrationerne er ret kraftige og lidt langsomme sammenlignet med de mere kontante vibrationer i Xbox-controllere. Et hurtigt kanonskud opleves som et skud fra et haglgevær, og selvom dette helt klart er en tilvænningssag, foretrækker vi andre fremgangsmåder.

Hvis du ønsker en controller med flere knapper, profiler, og triggerlås får du en langt bedre oplevelse ved at hæve dit budget lidt, og vælge Xbox Elite Series 2-controller.

SteelSeries Stratus Duo

Stratus Duo fra SteelSeries er testens 'original'. Den adskiller sig fra alle andre, ved at den ikke understøtter Bluetooth-forbindelse til pc. Bluetooth-forbindelsen kan kun bruges til at oprette forbindelse til smartphones eller VR-briller.

Til pc'er kommer den i stedet med sin egen kompakte RF-modtager, som du tilslutter din USB-port på din computer. Det er belejligt for dem der ikke har en computer der kan køre bluetooth, og ønsker at spille trådløst. Responsen opleves lige så godt som de andre trådløse kontrollerer.

Desværre er dette den eneste virkelig positive ting, vi har at sige om denne controller. Den er nemlig både Xbox- og PlayStation 4-controllerne underlegen på alle områder.

Umiddelbart har den et godt greb, men når du indtager en mere aktiv spillestil, finder du ud af, at joystickene bagved ikke er så raffinerede som konkurrenterne. De føles simpelthen mere plastikagtige, ligesom store dele af controlleren. Konstruktionen er også temmelig underlig, hvor din højre tommelfinger skal kæmpe mod en forsænkning for at nå ned til hovedknapperne.

Endnu værre er det, at joystickene er så glatte. Vores fingre gled ofte af, og så var det med at få fingrene på plads hurtigst muligt. Hurtigt inde i vores test opdagede vi til vores skuffelse, at controlleren ikke understøtter vibrationer. Det tager meget væk fra det samlede oplevelse.

Et af vores testspil var 'The Witness', som controlleren slet ikke fungerede med. Det fik os til at undres over, hvor god kompatibiliteten faktisk er i lidt mindre kendte spil, og især spil, der ikke er på Steam.

Det er næppe nogen ‘deal breaker’, men controlleren er den eneste, der kommer uden lydudgang. Det står os klart, at Stratus Duo ikke er en controller til pc-spil, men for andre platforme som Android. Det er dog helt fint, for til pc er der mindst fire bedre muligheder. Alle er allerede nævnt i denne test.