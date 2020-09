Denne dag kommer de nye iPhones

Om en uge viser Apple den nye serie af iPhones frem. Det har firmaet netop annonceret.

Den årlige event, der er forsinket på grund af coronakrisen, holdes tirsdag 15. september og kan streames på nettet fra klokken 19 dansk tid.

Og det bliver ikke alene eventen, der er forsinket. Apple har nemlig allerede meddelt, at salget af telefonerne først ventes at gå i gang i begyndelsen af oktober.

Så er 5G tændt i Danmark

5G og flade som en iPad

I år er der udsigt til, at designet ændres markant på telefonerne. Ifølge flere læk de seneste uger kan iPhone 12 blive flade og med de samme kanter, som allerede kendes fra iPad Pro-serien.

De dyreste modeller ventes at få kanter af rustfrit stål, mens den billigste iPhone 12 er lavet af aluminium. Uanset prisklasse understøtter telefonerne - i hvert fald de dyreste - ifølge rygterne 5G og har et OLED-display. Sidstnævnte vil dog have forskellige opløsning og ikke mindst forskellig opdateringshastighed (Hz, red.), hvilket afgør, hvor skarpt og brugbart displayet er.

Hele fire størrelser er på tegnebrættet. En 5,4 tommers model, en 6,1 tommers i to versioner og endelig en 6,7 tommers, der bliver den største iPhone nogensinde.

Vil fjerne udstyr

Angiveligt er Apple parat til at lave samme trick, som da minijack stikket forsvandt. I år gælder det de medfølgende kablede hovedtelefon og laderen, som flere medier forudser forsvinder fra salgsæskerne. Her dog måske alene fra de billigste udgaver.

Hvis der følger en lader med til de dyreste modeller, kan det blive i en kraftigere udgave på 20 watt mod de nuværende 18 watt.

Udover nye iPhones kan du også forvente at se det nye Apple Watch 6, nye billigere iPads og måske en ny over-ear-hovedtelefon.