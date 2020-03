Denne dag kommer forårets mobil

Så er det officielt.

Det, som særligt dedikerede mobilfans har ventet på, sker 14. april. Her vil OnePlus officielt vise sine nyeste telefoner med fornavnet OnePlus 8 frem, skriver MereMobil.dk.

Og der er allerede lækket en del oplysninger som billeder og specifikationer på de nye telefoner. Det bliver spændende at se, om det hele holder stik.

Flere varianter

OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro er således navnene på de kommende modeller.

Begge sælges ifølge rygterne med Qualcomm Snapdragon 865 processoren og understøtter 5G-netværk. De får Android 10 ved salgsstart.

Der er ifølge de lækkede oplysninger to varianter af OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro, som har henholdsvis 8 GB RAM og 128 GB intern hukommelse samt 12 GB RAM og 256 GB intern hukommelse.

Forskellen er samtidig, at Pro-versionen får LPDDR5 RAM, mens OnePlus 8 'kun' leveres med LPDDR4X RAM, skriver GSMArena.com.

Desuden sælges begge med et 16 megapixels frontkamera og understøtter opladning via kabel med 30 watt effekt. Der spekuleres i, at OnePlus 8 Pro understøtter helt op til 50 watt via kabel.

Artiklen er lavet i samarbejde med MereMobil.dk

Trådløs opladning

Og den store nyhed, når det gælder opladning, er, at OnePlus endelig skulle være klar med trådløs opladning.

Ifølge de nyeste oplysninger understøtter OnePlus 8 Pro 30 watt trådløs opladning og 3 watt omvendt opladning af for eksempel et headset.

OnePlus 8 Pro har desuden IP68-certificering (vand- og støvsikring, red.)