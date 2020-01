Denne hovedtelefon er SÅ frustrerende

- Jeg hader denne hovedtelefon!

Ordene fæstnede sig i undertegnedes hoved, omkring 36.000 fod over jorden, på vej til Kina.

Hovedtelefonerne havde ellers gjort et godt førstehånds indtryk, men det ændrede sig, da de satte min musik på pause, mens jeg prøvede at lægge mit hoved på puden for at få noget søvn.

Jeg havde ikke troet, at appen var absolut nødvendig for at slå verdens værste autopause-funktion til, at de overhovedet kunne fungere!

Før vi går videre, er det vigtigt først at tage et skridt tilbage. Sennheisers Momentum-serie har allerede været med i spillet i mange å, og de trådløse varianter kom i deres tredje generation sidste efterår.

Hovedtelefonerne har altid haft en lidt mere elegant og tidløs tilgang end mange af konkurrenterne, og selve byggekvaliteten virker også en smule dyrere end mange hovedtelefoner lavet af plast.

Med hensyn til udseende er Momentum 3 let genkendelig både som et Sennheiser-produkt og som del af Momentum-serien.

Grundlæggende kan jeg derfor godt lide Sennheisers produkter. Den 'stationære lyd' med tykke kabler og forstærkere har jeg derhjemme, og tidligere Momentum-produkter har også lydt godt i mine ører.

Hvad der er irriterende ved disse hovedtelefoner er, at producenten åbenbart har mistet en smule føling med brugervenligheden, og det munder sig ud i dårlige, automatiske løsninger.

Der er ingen påskrift, som viser, hvad de fem knapper kan gøre. Det er rigtigt træls. Foto: Tek.no

Mit udgangspunkt for vurderingen af brugervenlighed handler i vid udstrækning om følgende spørgsmål: Har jeg brug for en brugermanual for at få det her til at virke?

Disse hovedtelefoner er de eneste, jeg har skulle bruge brugermanualen til og op til flere gange bare for at at forstå dem.

Det skal siges, at app'en selv leveres med en hurtig instruktion om brugen af ​​hovedtelefoner, men i betragtning af, at appen er ekstremt funktionsfattig og ikke rigtig nødvendig i dagligdagen, er det jo ikke sikkert, at jeg altid har den installeret.

Et produkt med så få funktioner som et par hovedtelefoner skal være lettere at bruge end en splinterny mobiltelefon eller elbil. Når alt kommer til alt, har den kun to til tre funktioner: tilslut, afspil lyd og slå lyd fra.

Appen er afgørende for, om du får et nogenlunde harmonisk liv med Momentum 3. Uden appen bliver det et frustrerende bekendtskab. Foto: Tek.no

Hovedtelefonerne har hele fem knapper. Men ingen af ​​disse knapper er mærket.

Problemet er ikke nødvendigvis så stort, da tre af knapperne ganske let kan identificeres som lydstyrke og afspilning/pause, ligesom man ofte ser det på andre hovedtelefoner.

Men de to sidste knapper er ikke til at sige, hvad er.

De kan være tænd/sluk, de kan være Bluetooth-parring, eller de kan kontrollere andre funktioner. Uden nogen indikation på knapperne kan det være vanskeligt at vide.

Det viser sig, at den fjerde knap er en tænd og sluk knap til støjdæmpning, så man kan aktivere eller deaktivere omgivelsernes larm med et tryk.

Som regel er den slags knapper ellers en måde til at aktivere Bluetooth-parring med.

Du tænder og slukker for hovedtelefonen ved at folde den helt. Det betyder, at lyden fra din mobiltelefon risikerer at flytte sig tilbage til hovedtelefonen, hvis den pludselig åbner sig nede i din taske. Foto: Tek.no

Indtil den seneste software-opdatering har headsettet alene kunne slukkes ved at folde det sammen. Derfor 'stjal' det ofte strøm, når det endte med at ligge udfoldet i din taske. Sennheiser er ikke alene om lignende funktionalitet, men overordnet er det til mere irritation end nytte, og de burde bare have en knap eller (en justerbar) timer til at slå fra og til.

Der er kommet en opdatering til Momentum 3, der skulle give dig mulighed for at slukke dem med en knap i stedet. Men at få den installeret, var lettere sagt end gjort. Med en iPhone tog det 25 minutter (!) at installere den, og det krævede, at jeg ikke foretog mig andet med min telefon undervejs. Selvom jeg fulgte instruktionerne, mislykkedes opdateringen samtidig flere gange.

Da jeg tilsluttede hovedtelefoner til en Android-telefon, satte de musikken på play og pause hundrede vis af gange i træk, så Spotify på pc'en blev startet og stoppet det tilsvarende antal gange. Selve opdateringen mislykkedes også et par gange her. Det tog i alt en time og tre kvarter at opdatere Momentum 3.

Frustrerende? Jep.

Selve mobilappen er uoverskuelig og fyldt med smarte animationer. Den styrer altså kun fire forskellige funktioner.

Den funktion, jeg hader mest, er den automatiske pause løsning. Det var den, der næsten fik mig til at gå ud af mit gode skind under min flyvning til Kina.

Auto Pause er godt skjult under indstillingsmenuen og ikke blandt de tre funktioner, der faktisk er synlige, når du åbner appen.

Du skal for øvrigt tillade appen lokationsdata for overhovedet at kunne åbne den. Det hele minder mistænkeligt meget om tricket, hvor man skal købe en fuld farvepatron til printeren, bare for at få lov til at udskrive tekstdokument med sort skrift.

Det kan skyldes, at der bygget en Tile-funktionalitet (til at finde headsettet med, red.), men for mig, der ønsker at kontrollere lyden, virker det som unødvendig tvang.

Momentum 3 er svært behagelig at have på, men støjreduktionen er middelmådig. Foto: Tek.no

Lad os snakke om lyden. Jeg kan godt lide Sennheiser-lyden, hvor både HD650 og HD800 er to af mine store favoritter af kablede hovedtelefoner, og jeg kan også godt lide, det jeg har hørt fra de tidligere Momentum'er.

Og lyden i Momentum 3 er glimrende. Den er fyldig og dynamisk, af den type der får dig til at trampe takten automatisk. Selv når andre ser på.

Hvis der er noget, jeg kunne have ønsket mig her, var det et lidt bredere stereo perspektiv og et lidt større fokus på diskanten. Men Momentum 3 er ikke de mest bastunge eller diskant lettehovedtelefoner i sin klasse. Og for at sige det mildt har disse elementer en tendens til at drukne lidt, når du er ude og gå. Dynamikken står dog distancen, hvilket er et vigtigt element for mig.

Det tager alt for lang tid at opdatere hovedtelefonen. Hvis ellers det lykkes dig at opdatere. Foto: Tek.no

Støjreduktion er faktisk også fuldt ud acceptabel. Det er bedre end for eksempel Master & Dynamic uden at være så god som i Bose eller Sonys nyeste hovedtelefoner.

Hverken under flyvningen til Kina eller med undergrundsbanen i Norge er noise cancelling et irritationsmoment. Den etablerer sin egen lille boble, hvor musikvolumen ikke behøver at være særlig høj for at dæmpe lyde fra trængsel og travlhed omkring dig. Men uanset om du rejser meget og langt med fly eller andre støjende transportmidler, er det værd at overveje de produkter, der er endnu bedre til at lyddæmpe.

Under samtaler er lyden klar og god i selve Momentum, og den er også fuldstændig anvendelig i den anden ende. Den eliminerer forholdsvis godt støj fra omgivelserne. Støjdæmpningen inde i høretelefonerne deaktiveres ikke under brug, så brugerens lydstyrke stiger under opkaldet.

Momentum 3 er et headset, der lydmæssigt ikke er ekstremt på nogen måde. De passer derfor til al musik. Det er ikke ualmindeligt, at hovedtelefoner - der tidligere har været kendetegnet ved at være bastunge - er lidt for ivrige efter at få den bastunge musik til at skal lyde godt. Men Momentum 3 rammer et dejligt mellemleje, uanset hvad du har lyst til at lytte på, så lyder det godt, hvad end det er jazz eller hip hop.

Og når du først har opdateret firmwaren til Momentum 3, slukket for den automatiske pausefunktion, og lært hvad alle knapperne kan, er disse hovedtelefoner faktisk ikke så dårlige at bruge. I det mindste indtil næste gang de skal opdateres, og en eller anden automatisk funktion sniger sig ind, mens du ikke kan bruge din telefon i den halve time, det tager at opdatere.

Efter at have tilbragt et par uger med Momentum 3 er det vanskeligt at konkludere andet, end at Sennheiser har brugt for mange ressourcer på at gøre dem fancy og uden den store succes. Lyden er god, men indtrykket er stærkt svækket af dårlige automatiske funktioner, dårlig brugervenlighed og en dårligt præsenteret app.

Med en pris på godt 3000 kroner kan man godt tillade sig at stille støre krav, end dem Momentum 3 indfrier. De er lige så dyre som de nyeste Bose-hovedtelefoner, og hvis du kan lide Sonys varianter, koster den seneste topmodel derfra tusind kroner mindre med bedre støjdæmpning, langt færre fejl og god lyd.

Hvis du slukker for auto pause funktionen, har du et sæt hovedtelefoner, der spiller meget godt, og støjdæmpningen er helt fin. Men når opdateringerne er installeret, vil du stadig rive dit hår over dem, og brugervenligheden vil aldrig være helt fin.

Med så mange næsten perfekte konkurrenter fra Sony, Bose og Bang & Olufsen, er det derfor svært at argumentere for at betale prisen som Momentum 3 koster. Desværre, da de både er stilfulde, behagelige at have på og spiller godt.