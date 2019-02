Denne hovedtelefon er to modeller på samme tid

Vores første møde med Master & Dynamic skete gennem MW07, som er firmaets helt trådløse in-ear-model.

Nu gælder det så firmaets større hovedtelefon kaldet MW50+. Og den har en egenskab, der adskiller den fra de fleste andre, nemlig at ørepuderne kan udskiftes.

Mere specifikt betyder det, at der følger både on-ear og over-ear puder med i æsken, og de er fastgjort med magneter, så du nemt kan klikke dem af og på. På den måde kan du skifte model efter dine ønsker og behov.

On-ear puderne er bedst til, når du transporterer dig selv. Mens de store puder, der omslutter hele øret, giver bedre lydreduktion udefra og muligvis bedre lyd.

Det er en sjov og funktionel idé at levere to forskellige størrelser af ørepuder til en hovedtelefon. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mode hovedtelefoner

Ellers ser hovedtelefonerne meget godt ud og er lavet af smukke materialer som rustfrit stål, aluminium og læder fra ko og lam. MW50+ har faktisk samme effekt som Bowers & Wilkins' smukke PX, nemlig at de fungerer som et mode tilbehør på hovedet.

Master & Dynamic sendte sit eget hovedtelefonstativ i børstet aluminium med til testen, hvilket skal være med til at understrege, at det her er dyre premium-hovedtelefoner.

Flere på redaktionen mente, at farven, som Master & Dynamic har valgt, ikke er så elegant, som nogle andre lædervarianter vi har set. Det er en smagssag, men faktum er, at farven ikke ligner billedet på boksen særligt meget.

Komforten er for det meste god, men det havde absolut ikke gjort noget, hvis Master & Dynamic havde brugt lidt mere polstring på hovedbåndet. Det er sandsynligvis en tilvænningssag, men vi oplevede, at de ofte gnavede lidt på hovedbunden i testperioden.

I begyndelsen klemmer hovedtelefonerne også ret hårdt, men det er sandsynligvis noget, som vil gå over efter et stykke tid. Det er erfaringen fra andre hovedtelefoner, vi har testet.

Sådan ser modellen med over-ear-puder ud. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lidt svage magneter

De puder, der omslutter hele øret, er også lidt mere komfortable end on-ear-udgaven, da de ikke lægger pres på øret, men det havde også her ikke gjort noget, hvis der var lidt mere polstring i dem.

Vi mener også, magneterne, der holder puderne på plads, kunne være lidt kraftigere, da de falder lidt for let af, hvis du fx har dem i en taske eller hængende rundt om halsen. Dette gælder særligt for de største puder, som har magneterne indenfor kanten i stedet for på kanten og dermed er mere udsatte for at løsne sig.

Hovedtelefonerne har en lille knap til on/off og bluetooth parring på venstre side og tre små kontrolknapper på højre. Disse styrer som på lignende hovedtelefoner funktionerne spil/pause, stemmetjeneste og volumen op/ned. Men knapperne er meget små, og det kræver ofte en indsats, før man finder den rigtige knap.

Og sådan ser modellen med on-ear-puder ud. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Neutral og smuk lyd

Lydsignaturen er genkendelig fra MW07 med en ret neutral og analytisk tilgang. MW50+ lyder lidt varmere og ikke så metallisk som lednings-varianten, og det er en meget velafbalanceret og raffineret lyd, der serveres. Lige så luftige som vores favoritter fra Bang & Olufsen (B&O Play H9i, red.) er de ikke, men de er i nogle tilfælde mere dækkende end for eksempel Sony's WH-1000XM3, som en samlet teknologipresse har rost voldsomt.

Hvis du er den type, der foretrækker dundrende bas over alt andet, så skal du nok finde et andet produkt. Ligesom MW07 er der begrænset med dyb bas at hente, men den er til gengæld både klar og præcis.

Der er ganske vist en vis forskel fra den ene pudeform til den anden. De mindste puder har en mere ulden og lukket lyd end den større og mere åbne version, hvilket ikke er så overraskende. Men det lægger en dæmper på vores nydelse af lyden, hvorfor vi i de fleste tilfælde ville vælge over-ear-puderne.

Vi mener også, at der mangler lidt luft mellem instrumenterne i nogle sange, og det gør, at vokalen i nogle tilfælde tabes lidt. Derfor passer MW50+ også bedst med akustisk og let afdæmpet musik, og den lidt forsigtige basgengivelse gør også, at for eksempel glad pop ikke altid er så god, som vi ved, at den kan være.

Men modellen har en stor skarphed i diskanten, der er i balance ved selv meget høj volumen. Det er også et kendetegn for gode hovedtelefoner.

Det skal dog nævnes, at disse hovedtelefoner lækker meget, og det gør dem ikke særlig egnede til brug i kontorlandskaber. Især hvis du er af den type, der kan lide at skrue op. De isolerer heller ikke meget godt mod omgivende lyd.

Det følger med i salgspakken. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Solid rækkevidde og godt batteri

Master & Dynamic hævder, at deres design med en eksponeret bluetooth antenne giver MW50+ væsentligt bedre rækkevidde end gennemsnittet for trådløse hovedtelefoner. Vi ved ikke præcis, hvad de mener med det, men vi kan bekræfte, at rækkevidden er meget solid.

Det specielle er, at hovedtelefonerne fungerer lidt som en gammeldags tv-antenne, når du når helt til bluetooth-signalets kant. For at sikre lydforbindelsen skal du sørge for at stå med siden rettet mod signalkilden. Men her taler vi altså om tæt på 20 meters afstand indendørs, med glasvægge og adskillige andre forhindringer på vejen. Så der er ingen tvivl om, at rækkevidden er rigtig god.

Batteriets levetid er oplyst til 16 timer, og det virker som et godt skøn. Det er omtrent lige så godt som for eksempel Bang & Olufsen H9i, men de har også aktiv støjreducering. Det har MW50+ ikke.

Begge er imidlertid langt bag Sony 1000XM3, som har 30 timers batterilevetid.

Vi ville også ønske, at Master & Dynamic leverede hovedtelefonen med et ordentligt etui og ikke bare en lille stofpose. Det er ligeledes et mindre minus, at de ikke kan foldes, selv om man kan vende ørekopperne indad.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusion

Hvordan vurderer man hovedtelefoner til over 3000 kroner, som reelt ikke kan andet end at spille musik? I dag er det næsten et standardkrav, at trådløse hovedtelefoner i den klasse tilbyder aktiv støjreducering og gerne med funktioner som autopause eller evnen til at skræddersy lyden til dine ører.

MW50+ kan ikke gøre noget af dette. De kan kun spille musik, og de gør det godt. Hvis du er typen, der mener, ​​at de fleste af tidens hovedtelefoner spiller for meget bas og nærmest er populistiske i udseende, tror vi, at du vil kunne lide MW50+ meget.

De er indstillet til mere klarhed og detaljer end til bas og engagement, og det kan man helt sikkert også sætte pris på.

For mange tror vi alligevel, at det vil være et bedre valg at vælge en model, der både kan mere og koster lidt mindre, nemlig Sony WH-1000XM3.

De har mere bas og ikke helt så velbalanceret en lyd, men til gengæld har de den bedste støjreduktion, vi nogensinde har hørt. Og du sparer også godt 300 kroner.

Modellens fire fremtrædende fordele er udseende, lyd, premium materialer og de udskiftelige puder. Det må være op til dig, om det er investeringen værd.

Master & Dynamic MW50+ er set til 3190 kroner.

Modellen giver god lyd og har et flot design, men den lækker meget lyd og mangler moderne funktioner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

Detaljeret og raffineret lyd

Flot design, luksuriøse materialer

Udskiftelige puder giver fleksibilitet

USB-C opladning

God rækkevidde

Det bør du overveje