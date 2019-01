Denne hovedtelefon kunne have været en vinder

TOUCHit: Bluetooth on-ear-hovedtelefon med aktiv støjreducering, op til 22 timers afspilning, opladning via microUSB, vejer 231,5 gram, set til 1499 kroner.

Øv, øv og atter øv.

Efter mere end en måneds test lander vi igen og igen på det samme resultat: TOUCHit-hovedtelefonen er rigtig på alle måder, men fejler på et afgørende punkt, nemlig komforten.

Vi har ellers forsøgt. Vi har revet i dem, så de næsten er brækket. Og fået andre end vores testperson prøve modellen. Desværre er vi landet det samme sted hver gang. Hovedtelefonen klemmer.

TOUCHit er nem at styre og har lang batteritid. Pr-foto

Nem at bruge og super lyd

Det er ærgerligt, fordi TOUCHit, der kommer fra danske SACKit, på alle måder ligner en vinder. Den trådløse hovedtelefon ser godt ud, den er enkelt at betjene og har til prisen funktioner, du normalt betaler mindst 1000 kroner mere for.

Vores testperson har ikke tidligere haft en trådløs hovedtelefon, men klarede alligevel med hjælp fra den forståeligt manual selv at koble hovedtelefonen til sin mobiltelefon og kom i gang med at bruge den.

Lyden var rigtig god under hele testen, og oplevelsen blev kun bedre af, at TOUCHit har aktiv støjreducering, som er til stor nytte, når man som testpersonen ofte kører i tog på tværs af landet.

Modellen findes i tre farver. Pr-foto

Advarsel: Prøv dem først

Den samlede pakke, som TOUCHit leverer, er også god. Der følger en pæn stofpose med, som kan bruges, når hovedtelefonerne skal ned i tasken. Der er ligeledes et lydkabel med i købet, hvis du mod forventning løber tør for strøm.

Det bliver dog svært, da hovedtelefonen nemt holder til langt over 10 timers tale- og musiktid. Uden støjreducering også over 20 timer.

Men fra begyndelsen har komforten altså været en udfordring. TOUCHit klemte vores testperson så meget på ørerne, at hun var nødt til at tage dem af efter kortere tids brug. Og hun har endda et hoved, der er mindre end gennemsnittet.

Den vigtigste lære af testen er derfor, at man som minimum skal forbi en forretning og prøve modellen godt af, før man beslutter sig. Det råd gælder i øvrigt altid ved indkøb af hovedtelefoner, men særligt i dette tilfælde.

