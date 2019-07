Denne lyd skal opleves

ANMELDELSE: Master & Dynamic MW65 leverer en helt fantastisk trådløs lyd - men på to punkter er der ikke noget at rose hovedtelefonen for

Der er den seneste tid sket meget nyt på markedet for trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion.

Vi var relativt tilfredse med Denons AH-GC30 og meget tilfredse med Jabras Elite 85h. I dag gælder det så en model fra Master & Dynamic.

Det New York-baserede selskab er kendt for både sine trådløse hovedtelefoner og de stadig dyrere hovedtelefoner. MW65 er deres foreløbige topmodel og den første med aktiv støjreduktion, hvor hovedtelefonerne afspiller støj for at reducere omgivende støj.

De ydre ligheder med forgængeren MW60 er slående, men der er to vigtige ting, der er forskellige i MW65. Nyheden er først og fremmest 100 gram lettere - 245 gram mod 345, men på den anden side har den mistet muligheden for at blive foldet sammen.

En dyr fornøjelse

Master & Dynamic bruger stadig meget solide og eksklusive materialer i deres hovedtelefoner, hvilket vi også forventer, når prisen er, som den er her: meget høj.

Det er aluminium og læder, der bruges, og ligesom de ‘yngre brødre’ i serien føles MW65 både meget solide og ikke mindst lige så overdådige, og de ser smukke ud. Det er virkelig en præstation at bygge hovedtelefoner med støjundertrykkelse i aluminium, som vejer mindre end 250 gram.

Selv Sony's WH-1000XM3 i plast vejer 255 gram, Jabras Elite 85h 295 gram og Bang & Olufsen H9i 285 gram. Bose's QC35 er den eneste af de ‘store’ på markedet, der smutter under med sine 234 gram.

På ydersiden har amerikanerne valgt at bruge konventionelle kontrolmekanismer med fysiske lydstyrke- og musikkontrolknapper og en separat knap, der styrer off, on og parringstilstande. Knapperne giver et godt og hørbart klik, når du trykker ned på dem. Og midterknappen er hævet lidt, hvilket gør det lettere at finde den knap, du leder efter.

Ellers fungerer kontrollerne som normalt med et tryk på volumenknapperne, som du også kan holde nede, hvis du vil skifte sang. Hvis du holder den midterste knap nede, aktiveres Google Assistent, men det kræver din egen opsætning på din telefon, hvis du bruger iOS. Ellers tilbyder Master & Dynamic ikke en separat app eller andre funktioner i nyheden end aktiv støjreduktion og som allerede nævnt Google-assistenten.

Du kan også skifte til taleassistenen på telefonen ved at holde volumenknappen og knappen i midten inde i fem sekunder.

Master & Dynamic (t.v.) har noget smallere hovedtelefoner end for eksempel Bose QC35 (t.h.) og Sony WH-1000XM3. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen støjreduktion i topklasse

Støjreduktionen er desværre meget på det jævne. Master & Dynamic hævder, at de har ventet med at lave aktive støjreducerende hovedtelefoner, indtil de havde en støjreduktion, der ikke gik ud over lydkvaliteten. Det er sådan set også lykkedes, da der ikke er noget ved støjreduktionen, der åbenbart har effekt på lyden.

Der er ganske enkelt langt til de bedste på markedet, når det kommer til støjreduktion. Vi prøvede fire modeller på en flyrejse - MW65, Jabra Elite 85h, Sony WH1000XM3 og Denon AH-GC30 - og af disse var MW65 klart den svageste.

De dæmper støjen fra flyets motorer, men lader det meste af de højeste støjfrekvenser slippe igennem.

MW65 stopper heller ikke den lidt mere ujævne støj fra de andre, især stemmer, larm fra bestik, glas og lignende. Det er også mærkbart på kontoret. Selv med støjreduktionen på max, oplever vi mere af den typiske kontorstøj end på for eksempel Sony og Jabra.

Du får - udover hovedtelefonerne - et ladekabel, minijack-kabel, USB-C til normal USB-adapter (A), flyadapter og bæreskind i skind og stof med i købet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den første testversion af vores model havde åbenbart en fejl, hvor støjundertrykkelsen førte til en ret ubehagelig støj i hovedtelefonerne, hvis du flyttede hovedet lidt for pludseligt eller gik ned ad gaden med raske trin.

Vi bad derfor Master & Dynamic sende et nyt par for at udelukke, at dette var et problem, som kunderne kunne risikere, men desværre opførte det nye par sig på nøjagtig samme måde.

Det lyder, som om noget fysisk rumler rundt inde i hovedtelefonerne. Men det er altså kun, når støjreduktionen er aktiveret, at det sker, så det kan ikke være forklaringen. Du hører det ikke, hvis du sidder stille, men i samme øjeblik du ryster dit hoved eller laver en pludselig bevægelse, er det tilbage, når støjreduktion er slået til. Dette gælder også, hvis du kan lide at synge med på musikken.

Støjreduktionen er derfor slet ikke et højdepunktet, men gør det derimod meget, meget vanskeligt at anbefale MW65, hvis denne funktion betyder noget for dig.

Det er muligt, at det kan rettes med en softwareopdatering, men tag det ikke for givet.

Den røde knap skifter mellem fuld, lav eller ingen støjreduktion. Der findes inden ambient-funktion på modellen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Helt fantastisk lyd

Som med Bang & Olufsen er støjreduktion altså ikke det vigtigste købsargument for MW65. Hvad med lyden? Jo, her er meget mere at glæde sig over.

MW65 tilbyder den bedste lyd, vi hidtil har hørt fra Master & Dynamic - og er ikke langt fra den bedste trådløse lyd, vi nogensinde har hørt i en hovedtelefon.

Producenten har fået balance i den lidt for skarpe diskant, der var i nogle af de tidligere produkter, og dæmpet den lidt overvældende bas fra MW60. Resultatet er meget, meget solidt.

MW65 er kongen, hvis lyden skal være både detaljeret, luftig og ikke mindst engagerende på en og samme tid. Balancen mellem de forskellige dele i registret er så tæt på perfektion, som den kan være, og alle komponenter får luft og plads.

MW65 er ikke så luftig som Bang & Olufsen H9i, men på den anden side har de en helt fløjlsagtig måde at reproducere diskant og øvre mellemtone på - det er simpelthen fantastisk at lytte på.

Basen strammes samtidig betydeligt i forhold til forgængeren MW60. Basgengivelsen i B&O’s H9i føles nok ‘større’ end i MW65, men bassen i MW65 er under alle omstændigheder både tæt, præcis og ikke mindst til stede i store mængder - uden at være overvældende på nogen måde. Men hvis du er et ægte bashoved, får du måske større glæde af andre hovedtelefoner.

Samlet set vil vi placere MW65 helt på toppen sammen med H9i, men hvilken model du vælger, er nok mest et spørgsmål om smag. H9i giver en lidt større følelse af koncertlyd, mens MW65 nok er mere behagelig at lytte til.

Elendig til samtaler

Batterilevetiden er opgivet til 24 timer og placerer modellen i den øverste halvdel af hovedtelefoner med aktiv støjreduktion. Vi sætter også pris på, at Master & Dynamic er gået over til USB-C denne gang, og dermed får man også adgang til hurtig opladning - mere specifikt oplades hovedtelefonen til 50 procent på et kvarter.

USB-C er blevet mere og mere almindeligt, men den Denon, vi for nylig testede, bruger stadig mikroUSB og har ingen form for hurtig opladning, så her giver vi et lille plus til MW65.

Hovedtelefonen har to mikrofoner, og Master & Dynamic hævder at være så god til at filtrere støj væk, at du lyder godt i den anden ende under en samtale. Det er desværre ikke tilfældet. Selv indendørs i forholdsvis rolige omgivelser lyder det, som om vi er langt væk fra mikrofonen. Og når vi bevæger os ud i travle gader, hører vi stort set ikke mere fra den modsatte side end "Hallo?".

MW65 er ikke særlig god til at filtrere støj væk overhovedet, og det lykkes heller ikke at fokusere på vores stemme på en god måde, hvilket resulterer i, at modparten stort set får al den lyd, som er i omgivelserne.

Dette er derfor IKKE det headset, du skal vælge, hvis du har for vane at tale meget på telefonen udenfor. Det er ikke godt, men det er også noget, mange af disse hovedtelefoner kæmper med. Jabra er en hæderlig undtagelse.

Konklusion

Master & Dynamic MW65 scorer fint på de fleste områder, som vi kigger efter, når vi tester hovedtelefoner: god lyd, god batterilevetid, godt design og lav vægt er blandt de punkter, der tæller til fordel for det amerikanske firma, som vi også synes leverer deres hidtil bedste sæt hovedtelefoner.

Havde vi alene bedømt dem for lydkvalitet, komfort og design, ville vi ikke være langt fra den absolutte topklasse.

Men støjreduktion er ikke værd at prale af og har en irriterende støj, når du bevæger dig med støjreduktion slået til. Og fejlen var endda på to forskellige sæt, som vi testede.

Selvfølgelig kan de bruges uden støjreduktion, men det er ikke, hvad vi forventer af hovedtelefoner, der koster så meget. Samtalekvaliteten er også under al kritik.

Og det er synd, fordi netop denne hovedtelefon leverer faktisk trådløs lyd, der skal opleves.

PS: Master & Dynamics Produktdesign Direktør Thomas Wilson siger efter testen, at selskabet har skiftet en begrænser-switch i sine endelige produktionsenheder og mener, at dette vil gøre støjdæmpningsproblemet meget mindre mærkbart. De har også lavet små skift i skummet i de puder, der omgiver ørerne, hvilket skal give en bedre tætning og bidrager til at reducere støjen fra omgivelserne. Hvis der sker noget med softwaren, eller vi får en ny testmodel uden den irriterende fejl, så opdaterer vi naturligvis testen.

Høj lydkvalitet - dårlig støjreduktion

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

Fabelagtig lydkvalitet

Lav vægt, forholdsvis god komfort

Flot design, gode materialer

God batterilevetid

Aktiv støjreduktion

Det bør du overveje

Støjdæmpningen giver støj fra sig, hvis du bevæger dig

Dårligere støjreduktion end hos Sony, Bose og Jabra

Elendig samtalekvalitet

Ikke foldbar

Der følger ikke et hårdt etui med

Her er alternativerne

Sony WH-1000XM3

Den allerbedste støjreduktion får du i øjeblikket fra Sony og deres model WH-1000XM3, der har sin egen dedikerede støjdæmpningschip. Resultatet er den mest kompromisløse støjreduktion på markedet.

Lyden er engagerende og bas-tung, men måske lidt for grundlæggende og lukket for nogle.

Det kan i øvrigt være værd at vente med at købe før i løbet af sommeren, da Sony normalt lancerer nye modeller i denne serie på IFA-messen i august. Her kan du så betale dyrt for den nye - eller få den nuværende model billigere.

Jabra Elite 85h

Dansk Jabra smed for nylig Elite 85h ud på markedet for støjreducerede hovedtelefoner. Og de har gjort det godt.

Støjreduktionen er næsten lige så god som hos markedslederen Sony, lyden er mere åben og mere detaljeret og ikke mindst er Elite 85h fantastisk til telefonopkald. Selv i et meget støjende miljø, kan den anden part høre dig klart og tydeligt, og det er ikke noget, vi kan sige om så mange hovedtelefoner.

Prisen er også langt mere spiselig end hos Bang & Olufsen.