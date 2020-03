Denne mobil er et dårligt godt køb

Et dårligt godt køb? Hvad mener han?

Ja, det er en rubrik, der lægger op til forvirring. Men den beskriver faktisk ret præcist, hvad man kan sige om den nye P40-serie af mobiltelefoner, som Huawei torsdag præsenterede.

For de nye telefoner kaldet P40 og særligt P40 Pro er faktisk blandt de bedste mobiltelefoner, man kan finde på markedet lige nu: Fremragende bygget, vilde kameraer og lynhurtige.

Sådan har det længe været med Huawei, der med rette har fundet et marked herhjemme. Særligt med forgængerne P20 og P30. Disse modeller har været som at få foræret en Ferrari til Folkevogspriser. Og hvis danske forbrugere kan lide noget, så er det jo en god handel.

Kameraerne i P40-serien er vanen tro for Huawei fremragende. Foto: Huawei

Du skal være gal for at købe den

Et eksperiment

Hvad vi ikke kan lide, er når det viser sig, at klimaanlæg og GPS kun måske virker, mens andre banale funktioner, man forventer af alle biler, slet ikke er der.

Sådan er det desværre fortsat med P40-serien, der på grund af den amerikanske boykot af Huawei ikke understøtter Googles vigtige services.

Talrige afgørende apps er derfor fraværende, selvom Huawei skal have ros for at kæmpe og bruge mange, mange penge på at lokke udviklerne til at lave programmer til firmaets egen appstore.

Det er kun lykkedes halvt, hvilket betyder, at købere af P40-serien og den endnu dyrere Mate Xs-foldetelefon reelt deltager i et eksperiment.

Huaweis nye luksustelefon: Lækker men ubrugelig

Ikke billig

Her kunne man selvfølgelig være progressiv og springe på vognen.

Men til priser, der bestemt ikke er lave, ved jeg ikke, hvor mange der vil lege med, når de finder ud af, at de ikke længere kan bruge deres yndlingsapps på det dyrt indkøbte udstyr. Eller skal bruge dem under ringere forhold i browseren på mobiltelefonen.

Og hvad var prisen lige? Jo, P40 begynder ved 5999 kroner. Og P40 Pro ved 7999 kroner. Dyrt!

Kigger man på, hvem der sætter P40-serien til salg herhjemme, så fortæller det også historien om, at særligt teleselskaberne er tilbageholdne.

Alene Teleselskabet 3 har sat telefonen på hylderne, mens de store elektronikkæder ifølge inputmag.dk kun sælger modellen online.

Det ville være utænkeligt - selv under en corona-krise - at store nyheder fra Samsung, Apple og andre førende producenter fik så lille en udbredelse.

Bagsiden af telefonen er lavet af et keramisk og meget flot materiale. Foto: Huawei

Se også: Ekspert: Stor tvivl om Huaweis nye mobil

Tænk dig om

Da Ekstra Bladet torsdag livedækkede lanceringen af P40-serien, kommenterede flere læsere i øvrigt på, at de da aldrig kunne finde på at købe en telefon fra Huawei. Ifølge dem svarer det til at dele sit privatliv med det udemokratiske styre i Kina, som Huawei er ganske tæt på.

Svaret på den del af problemerne, som det seneste år er væltet ned over Huawei, er, at hvis det er logikken bag et fravalg af P40-serien, så skal du heller ikke købe telefoner fra OnePlus, Nokia og andre firmaer, som har deres rødder i Kina. Eller fra amerikanske producenter der er tæt på Trump-regeringen.

Men fraværet af et fuldgyldigt appsystem, som stadig er situationen på de nye Huawei-telefoner, er derimod en god grund til at tænke sig grundigt om, inden man køber.

Ellers risikerer du bare at købe et produkt, der 'løber tør for brændstof' midt på den digitale motorvej.

Du får ikke bedre hardware til prisen, end den Huawei kan levere. Desværre er det ikke længere godt nok. Foto: Huawei

