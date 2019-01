Denne robot støvsuger dit gulv men ikke din pengepung

ANMELDELSE: Robotstøvsugere er blevet så gode, at de for alvor kan være et alternativ til traditionelle støvsugere

Ecovacs DEEBOT 900: Kortlægger automatisk dit hjem, kan fjernstyres via app og Google Home, mulighed for faste rengøringstider, set til 3498 kroner.

I vores lille husholdning er det mig, der er 'husmoderen'. Det betyder blandt andet, at støvsugeren manuelt skal slæbes rundt i værelserne og gerne nå helt ud i hjørnerne.

Dette stykke fritidsarbejde synes jeg nu er ganske hyggeligt og sammen med for eksempel manuel opvask et hyggeligt afbræk i en skemalagt hverdag.

Dermed ikke sagt at maskiner er forment adgang på matriklen. Derfor tog vi også glade imod muligheden for gennem nogle uger at lukke et nyt medlem ind i familien: robotstøvsugeren Ecovacs DEEBOT 900.

Appen til DEEBOT 900 er meget velfungerede og enkel at forstå. Foto: Ecovacs

Solidt design

Ecovacs er en blandt flere kinesiske producenter af robotter til hjemmet og har været på markedet i mere end 10 år. Det mærker man allerede ved udpakningen og opsætningen af støvsugeren, som vi havde til test.

Den er pænt designet, godt bygget og har en logisk konstruktion og ditto betjening fra den app, du bruger til at kontrollere maskinen med.

De vigtigste dele i salgspakken er naturligvis robotten selv, men også den ladestation den automatisk søger tilbage til, når arbejdet er udført.

DEEBOT 900 bruger den avancerede scanner på ryggen til at kortlægge rummet med. Foto: Ecovacs

Kortlægger rummet

Det smarte ved DEEBOT 900 er, hvor effektivt den kortlægger det rum, den skal rengøre. Og hvor godt den løser opgaven.

Første gang robotten tager en tur gennem rummet, laver den et meget præcist kort over, hvor møblerne står. Den viser efterfølgende i appen, hvor den har støvsuget, så man altid har et overblik over blinde hjørner i rengøringen.

Trods den avancerede 'radar' og indbyggede intelligens har DEEBOT 900 sine begræsninger. Vi oplevede således flere gange, at den endte med at sidde håbløst fast mellem en lavere sofa og et tæppe. Og at vi fandt den 'sovende' klemt inde under sofaen, når vi kom hjem.

Hader dørtrin

Løsningen er manuelt at sætte nogle virtuelle grænser ind på kortet, så støvsugeren fremover holder sig væk fra den 'robot-spisende' sofa.

DEEBOT 900 er heller ikke vild med dørtrin. Det lykkedes os aldrig at få den til at rengøre hele huset, men alene et rum ad gangen.

Løsningen er manuelt at flytte støvsugeren til for eksempel køkkenet, hvilket forvirrer robotten og kræver en ny opmåling af både køkkenet og senere af stuen, selvom den tidligere har været begge steder.

Slipper ikke for arbejde

Forbeholdene til trods var det en virkelig god oplevelse at se, hvor langt robotstøvsugere er kommet. Og nu til priser der ikke støvsuger din pengepung.

DEEBOT 900 er et solidt alternativ til meget dyrere mærker. Men uanset prisniveau frigør en robotstøvsuger dig ikke fra arbejde.

Du skal administrere robotten, flytte den rundt og meget oftere end din normale støvsuger tømme den. DEEBOT 900 har så lidt plads til skidt, at du ofte er nødt til at tømme den efter hver rengøring.

Og apropos rengøring får du brug for den medfølgende børste til at holde maskinen ren med. Heldigvis kan du nemt afmontere de rengørende dele i DEEBOT 900.

