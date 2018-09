Denne router kan banke Google

Der er routere. Og så er der mesh routere.

Spørger du forfatteren til denne test af en af de nyeste og mest interessant mesh routere på markedet, TP-Link Deco M9 Plus, er mesh det rigtige valg for flertallet af de danske husstande.

Mesh er en teknologi, hvor du med hjælp af flere router-enheder skaber et wi-fi-netværk over et større areal. Men modsat de trådløse 'forlængere', man tidligere brugte, har du adgang til wi-fi overalt med samme brugernavn og kodeord.

Teknologien bruges allerede i mange virksomheder, men har fundet vej ind i private hjem i form af routere som Google WiFi, Netgear Orbi og Jensen Omni Mesh.

I kamp mod Google WiFi

Der er dog god grund til at tage Deco M9 Plus fra TP-Link med på listen over mesh routere, som du bør overveje.

Det hjem, vi testede systemet i, har allerede Google WiFi, som er særdeles velfungerende. Det giver en lynhurtig og stabil forbindelse overalt. Det var med andre ord de resultater, som TP-Link kom op imod.

Som en reference målte vi derfor hastighederne på en række af udvalgte punkter i hjemmet, så vi havde noget at sammenligne med, når Google WiFi blev pillet ned og Deco M9 Plus sat op.

Der sidder to netværksstik på alle enhederne. USB-porten er dog indtil videre kun til pynt. Ifølge TP-Link skal den bruges til 'fremtidige formål'. Pr-foto

Fremragende dækning og hastighed

Google WiFi udmærker sig også ved at være meget logisk og nemt at koble til. På samme måde oplevede vi, hvordan Deco M9 Plus via en gennemtænkt app var utrolig enkel at sætte op.

Trin for trin gjorde appen og de tre enheder præcist, hvad de skulle. Og på mindre end fem minutter var nettet genetableret.

Men kan Deco M9 Plus levere? Det var det vigtigste spørgsmål, der ved wi-fi-tests af andre produkter tidligere er besvaret ganske skuffende i form af dårligere dækning og udfald ved 4K-streaming på tv.

Det var heldigvis ikke et problem. Både i praksis og ved efterfølgende testmålinger leverede Deco M9 Plus lige så godt og lige så stabilt som Google WiFi.

Faktisk var målingerne af de to systemet så ens, at det lignede en tanke - hvem har kopieret hvem? Begge er i hvert fald rigtig gode wi-fi-systemer.

Indbygget sikkerhed

Der er dog flere ting, som adskiller de to produkter.

Enhederne til Deco M9 Plus er en smule større og lidt mere klodsede, end Googles runde og meget elegante enheder.

Det taler modsat til fordel for Deco M9 Plus, at du ikke alene får et velfungerende wi-fi-meshsystem for pengene, men også indbygget antivirus og sikkerhed mod uønskede indtrængning på dine digitale enheder.

Det koster et årligt abonnement at bruge sikkerhedssystemet, som er leveret af Trend Micro. De første tre års brug er gratis.

Der følger tre enheder med i pakken til 2999 kroner. Til den pris får du også indbygget antivirus og firewall. Pr-foto

I toppen af markedet

Som det allerede tydeligt er fremgået, har klassen af de bedste mesh routere med Deco M9 Plus nu fået et nyt medlem.

Vores test afslørede således, at routeren fra TP-Link ligger i toppen af markedet. Det gælder også prismæssigt, men Deco M9 Plus er bestemt pengene værd.

Ved at vælge modellen får du som nævnt ekstra sikkerhed til samtlige enheder, der kobles på dit wi-fi-netværk. Der er ligeledes indbygget en ganske avanceret forældrekontrol, der gør det muligt at styre, hvad de enkelte enheder får lov til på familiens netadgang.

Skal man tro løfterne fra TP-Link, er Deco M9 Plus teknologisk overlegen på markedet. Også i forhold til konkurrenten fra Google. Vi tør dog 'kun' love, at du ikke bliver skuffet, hvis du vælger denne router.

