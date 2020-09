Denne skærm er en dyr fejltagelse

Det må være skærmen, som enhver 'corona-moderne' kontormus skal have.

Det var i hvert fald min tanke, da jeg for nogle uger siden sagde ja tak til at prøve den nye ThinkSmart View fra Lenovo.

Skærmen, der reelt er en forvokset og meget simpel Android 8-mobiltelefon, lover nemlig at kunne noget, som mange kontormus bruger i disse uger: Køre Microsoft Teams.

Teams og ikke andet er altså for lidt i et display, der koster dig 3000 kroner. Foto: Ekstra Bladet

Ja, det er en mobiltelefon, du har stående på skrivebordet. Foto: Ekstra Bladet

Slemt skuffet

Har man først prøvet at sidde og fægte med sin mobiltelefon eller tablet for at koble sig på Teams - eller for eksempel Zoom, som enheden så ikke understøtter - så ved man, at ideen om en fast gadget til opgaven umiddelbart lyder god.

Faktisk var jeg så overbevist om, at ThinkSmart View kunne langt mere end blot Teams, så jeg slæbte den med hjem. Det ville jo være smart både at kunne køre de forskellige Teams-møder fra skærmen og så ellers surfe på den, tjekke nyheder og måske caste noget video fra telefonen over til skærmen.

Men jeg blev hurtigt slemt skuffet og slæbte den sagen efter tilbage til kontoret. For ThinkSmart View har en eneste funktion: At understøtte Microsoft Teams. Og sende lyden ud i højttalerne eller til dine Bluetooth-hovedtelefoner.

Det er tydeligt markeret, om kameraet er dækket til - eller om det kan 'kigge' med. Foto: Ekstra Bladet

Der er en fysisk afbryderknap til både mikrofoner og kamera. Foto: Ekstra Bladet

Dyr fejltagelse

Du kan tjekke kalenderen i Teams, men så slutter festen også. Ingen surferi efter nyheder, ingen ekstra muligheder for apps, ingen streaming af hverken musik eller video. Ingenting.

Hvis enheden havde kostet 300 kroner, var det måske til at leve med. Men da prisen er 10 gange højere, må jeg sige, at købet ville være en dyr fejltagelse for de fleste.

Displayet på otte tommer er fint, lyden ok og understøttelsen af Microsoft Teams er acceptabel. Men modellen giver ingen mulighed for, at du fx viser billedet på en større skærm, hvilket kunne være smart i et konferencelokale. Du kan heller ikke tilslutte en ekstern mikrofon.

Mest af alt virker ThinkSmart View derfor som et halvhjertet forsøg på at udnytte en trend i tiden. Men det er hverken gjort med et glimt i øjet eller i så præcis en udførelse, at man som bruger føler, at investeringen er pengene værd.

Det ville være smart, hvis displayet konstant viste tiden. Men det kan enheden heller ikke, da displayet går ud efter et stykke tid. Foto: Ekstra Bladet