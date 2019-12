Denne wi-fi router banker Google

Hvilket wi-fi-system skal jeg vælge?

Jeg får ofte spørgsmålet. Og har lige så ofte svaret: Hvis du vil være sikker på, at det virker, så vælg Google WiFi.

Efter flere ugers test af meshsystemet Deco P9 fra TP-Link har jeg fået en ny favorit, der fremover kommer med i svaret. For P9 leverer solide wi-fi-hastigheder, der også er bedre, end hvad jeg hidtil har oplevet med Google WiFi.

Se også: Sådan bliver dit wi-fi vildt hurtigt

Mest søgte:

Begynd ved netstikket

Lad os begynde ved netstikket i vores hjem. Det er også der, du bør begynde din jagt efter en bedre wi-fi-forbindelse.

Vi har en 300/300 Mbit-adgang fra Dansk Kabel TV. Og når man måler direkte på stikket, så får vi, hvad vi betaler for. Problemet for mange er imidlertid, at målingen ikke er i nærheden af den hastighed, de betaler for, når signalet først har været igennem en middelmådig wi-fi-router.

Middelmådig er heldigvis det sidste, man kan anklage Deco P9 fra TP-Link for at være. For efter en ganske nem opsætning af de tre enheder, man fordeler rundt i sin bolig, er der i den grad hul igennem.

Se også: AirPod-klon for under 700 kroner: Her er fire gode

Her ses enhederne fra TP-Link og Google WiFi sammen. Det er tydeligt, at Google har valgt at markant mindre og pænere design. Foto: Ekstra Bladet

Se også: Vildt dyr soundbar leverer ekstrem lyd

Klar forskel

Sammenlignet med måleresultaterne fra Google WiFi, der hidtil har stået for WiFi-forbindelsen, er der op til 30 procent mere fart på nu. Og forbindelsen har vist sig at være klippestabil i hele perioden.

Forskellen er tydelig ved afspilning af selv tunge 4K-filer fra Netflix eller iTunes, som går tydeligt hurtigere i gang.

Forklaringen på det bedre resultat kan være, at Deco P9 fra TP-Link er i stand til at udnytte husets elnet til at sende signalet igennem til de andre enheder. Desværre ved vi ikke, om det så også sker, da det kræver, at enhederne er på samme fase.

Et godt alternativ:

Manglende målemuligheder

Og der er ikke megen hjælp at hente i appen, som TP-Link har udviklet. Den er den teknologiske achilleshæl i produktet og giver svar på alt for lidt.

Modsat Google WiFi, hvor du kan måle hastigheder og har adgang til flere avancerede funktioner, er appen fra TP-Link lidt for basal.

Udover de manglende målemuligheder, bliver listen over enheder, som er online, alt for langsomt opdateret og mangler ofte enheder, der faktisk er online.

Som min gode kollega John G. Pedersen på MereMobil.dk konstaterer i sin anmeldelse, så er det noget hø, hvis man har brug for at prioritere wi-fi-trafikken til enheder, man så ikke kan se.

Mest søgte:

Klar anbefaling

Der er med andre ord fortsat noget arbejde for TP-Link her. Men det betyder ikke, at jeg fraråder et køb.

Deco P9 fra TP-Link får i stedet min klare anbefaling, hvis du jagter et stabilt og effektivt mesh wi-fi-system og er villig til at betale lidt ekstra for det.

Den underfrankerede app kan nemlig som de tre enheder løbende blive opdateret og gøres bedre.

Se også: Alternativ til GoPro - så skal du købe den her

Sådan ser salgskassen ud. Pr-foto

Se også: Verdens vildeste tv ruinerer dig