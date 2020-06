Derfor bøjer Facebook sig aldrig

Det er på dage som disse, det ville være forfriskende at høre, hvad Facebooks nyeste fugl i et guldbur, Helle Thorning-Schmidt, mener om firmaets politik over for præsident Trump.

Eller snarere deres manglende politik for at sætte en grænse for, hvor mange løgne og manipulationer verdens mægtigste mand får lov til at slippe afsted med på det sociale netværk.

Men vi skal ikke forvente en lyd fra den kant, selvom den tidligere danske statsminister nu står i spidsen for det organ, der ifølge Facebook skal være med til at holde firmaets sti mere ren.

Se også: Zuckerbergs nikkedukke

Forskel på folk

Hverken Thorning eller hendes kolleger i det nye råd må ifølge deres lukrative kontrakter sige noget som helst. Og de har i øvrigt ingen reel indflydelse over hverken Trump eller Facebooks forretning.

Den styrer derimod Mark Zuckerberg, som endnu engang har sat tyk streg under, at Facebook altid vælger sin egen side først.

For mens Twitter modigt, men nødvendigt er begyndt at markere, hvis Trump og lignende politiske personligheder lyver brugerne op i ansigtet, så er svaret fra Zuckerberg, at det skam ikke er hans eller Facebooks rolle at være smagsdommere.

Altså medmindre det er dig og mig, der lægger et billede eller en skæv tekst online. Så kan vi nemlig forvente både karantæne og udelukkelse, hvis der er for meget hud eller for skarpe toner i ytringerne.

Kan ikke lide det Mark Zuckerberg er flere gange blevet spurgt, hvad han mener om det ekstremistiske indhold, der ofte ender på hans platform. Hver gang har hans svar været, at han ikke kan lide det, men at det ikke er Facebooks rolle at være dommer over meninger.

Se også: Røgslør over Helles Facebook-løn

Ansatte i protest

Mark Zuckerbergs og dermed Facebooks problem er helt tydeligt, at de har valgt side for sig selv ved at vælge side for alt hvad Trump skriver og deler.

Det er ganske enkelt livsfarligt for den gode forretning, hvis Facebook gør det, som etisk ville være det rigtige at gøre: får styr på deres platform og særligt på Trump.

Og jeg er ikke alene om den analyse. Talrige ansatte hos Facebook kæmper i disse dage en intern kamp, hvor de protesterer mod Mark Zuckerbergs valg af, hvilke side han vil stå på.

Gucci-Helle skovler millioner ind

Kræver et indgreb

I sidste ende bliver det dog hverken dem eller den totalt tavse Helle Thorning-Schmidt, der kommer til at ændre noget. Kun hvis bundlinjen hos Facebook trues alvorligt af de beslutninger, som Mark Zuckerberg træffer, er der udsigt til forandringer.

Eller hvis mere modne politikere end Trump og Thorning bruger den magt, de har, til at skabe en ny virkelighed, hvor efternavnet ’medier’ betyder, at man opfører sig ansvarligt og står til regnskab for det.