Derfor er Apples AirPods stadig et hit

Drømmene kunne ikke helt stå mål med virkeligheden, da Apple forleden lancerede AirPods 2 - altså opfølgeren til de første AirPods, som Apple har solgt mange millioner enheder af.

Således kom der ikke en udgave i sort, som rygterne ellers lagde op til. Der er heller ingen aktiv støjreducering eller hurtigopladning på det niveau, som inkarnerede fans havde håbet på.

Designet i AirPods 2 er det samme, så forbedringerne skal findes i detaljen. For eksempel at du nu kan aktivere Siri med stemmen. Eller at batteri- og reaktionstider er forbedret.

Er lyden den samme?

Mange har spekuleret over den nye lydkvalitet i AirPods 2. Har 1’eren og 2’eren den samme lyd?

Svaret er et tjaaaaah, da Apple ikke selv fremhæver forbedringer på lydfronten. Og det er der nok en god grund til, da lyden fortsat er fyldig og god, men på den anden side ikke leverer overraskende forbedringer.

Dem skal vi i stedet finde i de tekniske specifikationer, hvor hovedtelefonen nu har Bluetooth 5 - men ikke kan være koblet på to enheder på samme tid. Der er også en ny H1-chip indbygget, der ifølge Apple giver bedre samtalekvalitet, hurtigere opkobling til andre enheder og mindre forsinkelse på signalet.

Den lille diode på forsiden af etuiet er det eneste, der afslører, at vi kigger på AirPods 2. Foto: Apple

Overraskende forskel

Chippen hjælper også med at forbedre batteritiden, så der nu er tre timers taletid eller fem timers afspilning af lyd, før der er brug for en opladning

Jeg har ikke tidligere brugt AirPods, og lydkvaliteten har derfor overrasket mig. Jeg forventede, at lyden ville ligge tættere på de normale lednings høretelefoner fra Apple. Og at man derfor mere betalte for den trådløse funktion end for lydkvaliteten.

I dag har jeg en ganske anden mening, da AirPods 2 både virker mere støjreducerende og samtidig har en rigtig god lyd sammenlignet med andre hovedtelefoner.

Er lydkvaliteten i AirPods 2 faktisk bedre? Unbox Therapy giver her et kvalificeret svar. Video: YouTube

En time med knas

AirPods 2 sidder samtidig godt i øret. De sidder fast og falder ikke ud, som jeg frygtede, at de ville gøre. Og når man først har fået dem koblet til telefonen, er de meget nemme at bruge, da man blot skal åbne etuiet og tage dem ud, hvorefter de omgående er klar til brug.

En negativ ting ved hovedtelefonerne er, at der den første times tid under min test var meget knas med Bluetooth-forbindelsen. Jeg kunne ikke have min telefon i lommen, uden at lyden begyndte at hakke og forsvinde.

Jeg tror dog, at de bare lige skulle 'varme op', da det jo var første brug. For efter den første times bøvl, fungerer lyden pludselig godt og fejlfrit.

Sådan forestillede Apple sig, at du skulle oplade dine enheder fremover. Men som bekendt blev AirPower skrottet for få uger siden. Du kan dog fortsat oplade AirPods 2 trådløst, men så bliver det på en ladeplade fra konkurrenterne. Foto: Marcio Jose Sanchez/Ritzau Scanpix

Trådløs opladning

Jeg synes, at det nye trådløse opladning er meget smart. Det er således meget nemt bare at lægge etuiet til opladning på en opladningsplade.

Jeg tror dog ikke, at det er en funktion, jeg kommer til at bruge meget, da det er lige så nemt og oplader markant hurtigere, hvis du stikker opladningsstikket i etuiet.

Når udgaven med trådløs opladning samtidig koster hele 1749 kroner, vil jeg sige, at det er lidt meget for et par in-ear-hovedtelefoner. Heldigvis kan man vælge AirPods 2 uden det trådløse etui, hvilket får prisen til at lande på 1379 kroner.

Svære at finde Skulle du blive inspireret af denne anmeldelse til at gå på jagt efter AirPods 2 i butikkerne, skal du forvente en lang og sandsynligvis forgæves jagt. Hos Apple og i butikkerne er der op til fire ugers ventetid på udgaven med trådløs opladning.

Overraskende god

Som gammel 'lednings-bruger' har det været virkelig fedt at prøve Apples AirPods 2. Lyden, designet og byggekvaliteten er på et meget højt niveau.

Den høje pris og problemerne med at holde lydforbindelsen i begyndelsen af testen koster dog en af stjernerne.

Men samlet er min dom altså, at AirPods 2 - helt som forgængeren - fungerer overraskende godt og får min varme anbefaling.

