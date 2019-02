Derfor skal du opdatere din iPhone i dag

Et sikkerhedshul, der gjorde det muligt at aflytte andre uden deres viden, er torsdag aften blevet endeligt lukket af Apple.

Det sker, efter det forleden kom frem, at en alvorlig fejl i beskedprogrammet Facetime i nogle situationer kunne åbne op for mikrofonen og kameraet hos modtagerne af et opkald.

Sagen fik Apple til at lukke for gruppeopkald i Facetime, men sikkerhedshullet kræver også, at brugerne opdaterer deres enheder.

Sådan ser det ud, når opdateringen er klar på din enhed. Skærmdump

Sådan henter du den

Opdateringen hedder iOS 12.1.4, og Apple opfordrer alle brugere til at opdatere deres iPhones og andre mobile enheder hurtigst muligt.

Du finder opdateringen via menuen Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.

Du skal være på en wifi-forbindelse, og telefonen skal være tilstrækkeligt opladet, for at du kan installere opdateringen.

