Designperle er blevet voksen

Spectre x360 er HPs mest eksklusive bærbare computer, og mange har nok bemærket dets ret akrobatiske egenskaber. Her kan du dreje skærmen 360 grader og sidde med en tablet i skødet i løbet af to sekunder.

Tidligere er modellen steget til tops på ​​vores lister, men da vi testede sidste års udgave, stod det klart, at HP havde sovet i timen og ikke havde udviklet sig i takt med sine konkurrenter.

Nu er HP klar med 2020-modellen af ​​Spectre x360, og selvom virksomheden i store træk drejer på velkendte designelementer, har de løst de mest presserende område.

Den næsten latterligt tykke skærmramme i 2019-modellen er en saga blot.

USB-C-stikket sidder alternativt i kanten. Foto: Tek.no

For det blotte øje er der tre ting, der adskiller Spectre x360 fra sidste års model.

Den har et stærkt reduceret fodaftryk, det brede højttalergitter over tastaturet er væk, og rammen omkring skærmen er meget mindre.

Sidstnævnte var strengt nødvendigt, for at nogen skulle tage maskinen alvorligt i 2020. Skærmforholdet er nu på respektable 90 procent, hvilket får maskinen til at se langt mere moderne ud end sin forgænger, med sine enorme rammer både over og under displayet.

Uanset hvor stort det er, skal vi huske på, at HP primært tilpasser sig konkurrenter som Lenovo, Dell og Huawei, som har haft lignende eller bedre betingelser i mindst et par år. Derudover blev Asus ZenBook S13 lanceret med 97 procent forhold mellem skærm og ‘krop’ for et år siden. Til sit forsvar er Spectre x360 en hybrid, og i den lille ramme, der er tilbage, har HPs ingeniører skjult et lille mirakel.

Der er nemlig avancerede sensorer til både ansigt-login og webcam.

Ingen anden producent har fundet plads til begge funktioner i deres sammenlignelige maskiner, hvor Dell, Lenovo og Asus alle har måttet ofre ansigts-login. Ærgerligt for dem, fordi det er en utrolig praktisk måde at logge ind på.

HP sender også et signal til konkurrenterne ved, at de giver dig mulighed for login med fingeraftryk. Ikke at det er hovedformålet med HP. Fingersensoren bruges primært, når du anvender en anden Spectre x360-teknologi: den såkaldte 'Kill Switch'. Denne kontakt på siden af ​​maskinen giver dig mulighed for fysisk at blokere for webkameraet og mikrofonerne på maskinen.

I en tid, hvor ingen kan være helt sikre på, om nogen ser dig gennem kameraet eller lytter til dine samtaler, er det en funktion, der giver mange mennesker ro i sindet.

Foto: Tek.no

Designet er stadig i en særlig klasse.

Med displayet på rette køl og en ramme fuld af nyttig teknologi er det værd at bemærke, at HPs stilfulde 'unibody'-design i aluminium og glas ser lige så godt ud i dag, som da det blev opdateret i forbindelse med sidste års model.

De skrå og vinklede CNC-skårede linjer giver en illusion af, at maskinen er tyndere, end den faktisk er. HP har også en unik evne til at sammensætte forskellige farvepaletter, der fungerer godt, som for eksempel deres nye 'Poseidon Blue' i dæmpet blå og roseguld detaljer.

Det kantede design er heller ikke en gimmick. Bemærk hvordan HP har skåret og 'rettet' maskinens hjørner og har placeret slukknappen på et af dem, mens hjørnet på den modsatte side huser en Thunderbolt 3-port. Det er et smart design, der gør det vanskeligt at slukke for maskinen ved et uheld og gør det nemt at holde opladeren af vejen. Apropos oplader kan den medfølgende model oplade batteriet fra 0 til 50 procent på en halv time.

Powerknappens placering sikrer også, at du kan nå den, uanset om du har drejet skærmen 90, 180, 270 eller 360 grader.

Foto: Tek.no

Hybridmaskiner som Spectre x360 er ikke længere noget nyt, så vi vil ikke bruge meget tid på at forklare fordelene ved disse. Vi kan dog bekræfte, at HPs nyeste ‘gymnast’ gør sit job, uanset hvilken indstilling, du bruger - det kan være filmtilstand, præsentationsfunktion, tablettilstand eller arbejdstilstand.

Efter at Microsoft har udgivet sin Surface Book '2-i-1' med en helt aftagelig skærm, har vi dog bemærket, hvordan hybridmaskiner tilegner sig kritik. Når alt kommer til alt, er de temmelig tunge at holde i længden. Surface Book har brug for en opdatering, så vi anbefaler ikke, at du køber den nu.

Berøringsskærmen er præcis og reagerer godt på dine fingerbevægelser, og i foldet tilstand gør den medfølgende Active Pen et godt stykke arbejde. Den reagerer hurtigt, understøtter vippefunktioner, registrerer trykforskelle og genoplades på en time via USB-C.

Af en eller anden grund er det ikke længere muligt at åbne skærmen med en finger, som det var på dens forgænger. Det er en detalje, vi vil savne, men i det mindste er hængslet stadig meget solidt konstrueret.

HP skal også have ros for at anerkende, at folk som udgangspunkt ikke har meget udstyr med USB-C-stik. Skjult bag en låge finder du derfor en traditionel USB-A-port. Som bruger får du optimale opladningsbetingelser, hvis du vælger denne maskine. Hvis du vil udstyre maskinen med SD-kort fra kameraer, skal du lede længe. For her finder du kun microSD-kort indgang.

Foto: Tek.no

Når det kommer til tastaturet, føles det både kontant og dybt på samme tid. Det kræver mere pres end normalt. Det ændrer ikke på, at tastaturet giver dig mulighed for at skrive lige så hurtigt, som maskiner der kræver mindre pres og har hårdere dæmpning.

Tasterne laver tydeligt høje lyde, når du skriver, hvilket gør tastaturet blandt de mest støjende, vi har testet. Her har HP valgt komfort og hastighed frem for lav støj.

HP har valgt at følge det amerikanske layout med den aflange 'Enter'-tast over den højere danske variant. Det er et spørgsmål om tilvænning, men indstil dig på nogle fejl i begyndelsen.

Fra et teknisk synspunkt er pegefeltet på niveau med det bedste hos konkurrerende Windows-maskiner. Det sørger Windows Precision-drivere for, som giver problemfri bevægelse af flere fingre, glat rulning og præcis sporing.

De problemer, vi fremhævede i forgængerens test, er desværre stadig intakt. Pegefeltet er meget smalt. Nogle gange så smalt, at du mister lysten til at forsøge dig med fingerakrobatik, som nogle multi fingerbevægelser kræver af dig. Når man scroller op og ned på websider og i dokumenter, bemærker man ofte, at man 'støder' på de ydre kanter.

Af hybridmaskiner kan Lenovo Yoga-serien nævnes som et bedre bud, og blandt mere traditionelle bærbare computere overgår Spectre x360 langt de fleste med sine meget større og højere berøringsplader.

HP har tilsluttet sig trenden, hvor skærmpaneler får større lysstyrke. Vi taler ikke om nogen revolution, men med sine 420 nits ligger Spectre x360-panelet på et niveau, der gør det mere anvendeligt i udfordrende miljøer. Det kan bruges i rum med store vinduer, eller i situationer hvor man er omgivet af mange lyskilder. Derudover hjælper lysstyrken med at reducere refleksioner, og sikrer at de fantastiske farver springer ud.

Fotos og video ser varme og livlige ud på Spectre x360s skærm. Det passer de fleste godt, men professionelle billedbehandlere er muligvis knapt så imponerede. Panelet er nemlig ikke særligt korrekt kalibreret.

Foto: Tek.no

Udover ​​mindre rammer er batteriets levetid det område, der har fået den største forbedring i dette års udgave. Nu kan du stole på, at maskinen overlever en dag uden opladning. Vi bemærker en massiv stigning på 80 procent i forhold til sidste års udgave, der blev leveret med det specielle SureView-panel, som HP har designet for at forhindre, at fremmede får adgang.

Den enorme forbedring af batteriets levetid kan delvis tilskrives forskellen i displayteknologi, men det er ikke den eneste forklaring. Øget fokus fra HPs side på batteristyring og den nye Intel-processor spiller også ind her.

8. generations processoren fra forgængeren er erstattet med en nyere fra Intels 10. generation. Den er mere energieffektiv, men ydelsen er også markant højere. Til gaming er det dog ikke en stor opgradering med kun to-tre FPS, når man spiller i fuld HD. Til sammenligning klarer den en runde i LOL eller en lille jagt i Minecraft. Det er skuffende, da vores syntetiske måling i 3DMark viser, at grafikchippen isoleret set er væsentligt mere kraftfuld end ydelsen i praksis.

Bortset fra den dårlige spilydelse - det er jo ikke derfor, du køber en ultra bærbar! - er det dejligt at høre Spectre x360 i aktion. Årets model kan prale med betydeligt mindre støj end sin forgænger og er blandt de mere støjsvage maskiner, vi testet.

Rammerne er blevet smallere. Foto: Tek.no

HP løser mange af manglerne ved forgængeren i Spectre x360. Den kraftigt reducerede skærmramme løfter maskinens udtryk til 2020-niveau.

De har beholdt ansigts-login og webcam, og de respekterer, at ikke alle har opgraderet alt deres udstyr til USB-C-standard. Bekymringer for øget overvågning på internettet tages også alvorligt med deres Kill Switch, og de har forstået, at batteriet skal vare en arbejdsdag uden at gå død.

Spectre x360 tager flere skridt fremad uden at forlade 2010 helt.

Årets udgave er blevet fysisk mindre, og hvis størrelse og alsidighed er vigtig for dig, skal du lede længe for at finde en mere komplet pakke til prisen. Ingen andre leverer en hybrid, der er så kompakt, og du får nok lagerplads og hukommelse til, at maskinen kan holde sig opdateret i de kommende år. En bonus er, at både pen og etui er inkluderet i pakken.

Panelets lysstyrke er øget, tastaturet giver en tilfredsstillende brugeroplevelse, og touchpaden understøtter Windows 10.

Hvis du kan leve en meget slank touchpad og ønsker en hybrid, der er så kompakt som muligt, tror vi, at du træffer et bedre valg her end med Lenovos billigere Yoga-serie. Sidstnævnte leveres også med en helt forfærdelig pen!

Foto: Tek.no

Når det er sagt, er Spectre x360 ikke vores førstevalg uden for hybrid kategorien. Hvis fleksibiliteten eller fodaftrykket ikke er vigtig for dig, vil vi gerne fremhæve Huaweis MateBook-serie og Microsofts Surface Laptop.

Det er mere traditionelle maskiner, men de har begge den fordel, at de kommer med betydeligt større berøringspaneler og meget lyse skærme med 3:2-forhold, snarere end den langstrakte 16: 9-type som HP har valgt til sit Spectre x360. Sidstnævnte gør meget for både web surfing og produktivitet med sit gode overblik. Desværre har de halvt så meget hukommelse.

Razer's Blade Stealth 13 har et helt andet udtryk og er heller ikke en hybrid og skal fremhæves for sin rå ydelse og dens bygningskvalitet.

Indtil Microsoft frigiver en opdateret Surface Book, skiller Spectre x360 sig imidlertid godt ud som en kompakt hybrid med lang levetid.

