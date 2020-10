Det billigste ur er det bedste

Jeg lagde ikke fingrene imellem, da jeg forleden dækkede Apples digitale præsentation af blandt andet firmaets nyeste smarture. ’Som at se maling tørre’, var min kølige vurdering af eventen.

For sjældent har det været så kedeligt og forudsigeligt at høre nyt fra giganten, der ellers gav verden både iPhones og iPads.

Men nu har jeg så haft mulighed for at prøve både Apple Watch SE, der er den hidtil billigste udgave af verdens bedst sælgende smarte ur.

Og Apple Watch 6, som er topmodellen med så få nyheder indbygget, at det næsten kan kaldes snyd.

Værd at vide om Watch SE Uret er det billigste nogensinde og har derfor færre funktioner end fx Series 6, men flere end det nuværende Series 3, som fortsat sælges. Det skal det koste: Koster fra 2299 kroner (uden mobil adgang) og fra 2699 kroner med. Vis mere Luk

Display kræver aktion

Jeg har i denne test koncentreret kræfterne om Apple Watch SE, der som navnet antyder er en billigere udgave af resten af urserien.

2299 kroner lyder startprisen på Watch SE, mens du skal hoste mindst 3299 kroner op for at købe Watch 6. Og jeg kan hurtigt lade dommen falde. For som rubrikken på denne anmeldelse afslører, er det den billigste udgave, som også er den bedste.

I hvert fald hvis du som mig ikke falder for de små tekniske forbedringer, som du skal betale mindst 1000 kroner ekstra for at få adgang til.

Således har Watch SE ikke et display, der hele tiden er tændt. Du skal ’ulejlige’ dit håndled med at dreje, hvis du vil vække det.

Værd at vide om Series 6 Det dyreste ur i serien. Har netop fået flere farver og en funktion, der gør det muligt på blot 15 sekunder at måle iltmætningen i dit blod. Ifølge Apple sker målingen ved at vurdere farven på blodet, hvilket viser, hvor god iltmætning du har. Det skal det koste: Fra 3299 kroner (uden mobil adgang) og fra 4099 kroner med. Vis mere Luk

Iltfunktionen skuffer

Den nye funktion, der gør det muligt at måle iltindholdet i dit blod, er heller ikke en del af SE-pakken.

Men efter at have fået fejllæst mit iltindhold - hvilket mange andre anmeldere også kan berette om - kan jeg garantere for, at du ikke går glip af noget.

Og med min erfaring fra et års brug af Apple Watch 4, der har indbygget EKG-måler, er det heller ikke en funktion, du kommer til at savne i Apple Watch SE.

Vælg bare en SE

I virkeligheden sparer du dig til det bedste fra den dyreste udgave af uret. Du får et større (30 procent, red.) og mere lysstærkt display end tidligere. Og lidt flere indre kræfter til at lave alt det, som uret også kan.

Batteriet er uanset udgave fortsat skuffende, da det aldrig giver mere end en dags normalt brug.

I praksis er Apple Watch SE således nærmest en 4’er, bare billigere. Og selvom du er ambitiøs er mit klare råd: vælg du bare en SE.

Pas på ny urrem SOLO LOOP er navnet på en af de nye urremme, som Apple har lanceret sammen med urene. Der er som navnet afslører tale om en rem, der er lavet i et stykke. MEN PAS PÅ inden du køber. Du risikerer nemlig nemt at købe en forkert størrelse.