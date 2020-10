Det handler om baaaaaaas

- Du ved godt, hvad jeg mener om bas!

Udtalelsen kommer fra min hjælpe-tester, der de seneste uger har lagt ører til Skullcandy Crusher Evo, der er en opdateret udgave af serien af hovedtelefoner, som har netop bas som sit bedste salgsargument.

Og bas får man i den grad i modellen, som under min første indledende test ikke krævede mange hak på den dedikerede basknap, før jeg synes, at det var rigeligt. Her var der vel at mærke mindst 80 procent mere bas at give af. Det må man da sige er overskud.

Knapperne er solid og nemme at bruge, men de kan godt knirke lidt. Foto: Ekstra Bladet

Alt om iPhone 12: Priser, salgsdato og teknologi

Bedre plastik

Overskud i byggekvaliteten har imidlertid tidligere ikke været et superlativ, jeg har haft lyst til at kaste efter Skullcandy. Under mine tests har modellen - udover bas - også været karakteriseret af den udbredte brug af plastik. Og plastik i den billigere ende.

Med Crusher Evo virker det til, at Skullcandy er begyndt at tage sine egne produkter mere seriøst, hvilket også afspejler sig i prisen. Vi er fortsat langt fra aluminium og den mest fremragende byggekvalitet. Men modellen her er gennemført og virker faktisk ganske solid.

Vanen tro knirker plastikknapperne en smule, men der er ikke noget, som 'hænger'. Hængslerne er stramme, og knapperne sidder, hvor de skal.

Skullcandy Crusher Evo er meget fleksibel, når du får brug for at lægge den sammen. Foto: Ekstra Bladet

Lader din telefon lynhurtigt

Indbygget detektiv

Og så er der selvfølgelig lyden. Ifølge hjælpe-testeren er den upåklagelig, men han kan som nævnt også lide bas. Jager du det perfekte og brede lydbillede, er Crusher Evo nok ikke modellen, som står øverst på ønskelisten.

Men er du på et budget og gerne vil have mest mulig bas og volumen for pengene, er Skullcandy et fint og driftsikkert sted at begynde. Du kan samtidig glæde dig over den indbyggede Tile-funktion, der - hvis du aktiverer det i appen - gør det muligt at spore hovedtelefonen, hvis den forsvinder.

Det er selvsamme app, Skullcandy nu har lagt flere avancerede funktion i, så du automatisk kan få tilpasset lydbilledet til din hørelse. Eller bare styre equalizeren manuelt i den retning, der passer dig bedst.

Sukker efter en ledning

Her er dommen

Der er også god grund til at være tilfreds med USB-C-opladningen, som er lynhurtig. Og ikke mindst batteriet der uden problemer giver dig 40+ timers spilletid, før enheden skal lades igen. På minuslisten har vi udover det manglende helt perfekte lydbillede også, at enhederne er ganske tunge, men de sidder fint på hovedet selv efter flere timers brug.

Du vil måske også savne de avancerede lydstandarder, som dyrere modeller leverer, ligesom du manuelt skal skifte rundt mellem Bluetooth-enheder, hvilket er en smule bøvlet.

Som du allerede har gættet, er vores samlede dom positiv. Du går ikke galt i byen med dette køb - slet ikke hvis du elsker baaaaaaas.