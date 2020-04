Dette er iPhonen alle burde vælge

Syv måneder efter Apple lancerede sin seneste serie af iPhones, er det blevet tid til at gøre regnskabet op.

Normalt druknes techinteresserede læsere i anmeldelser, få dage efter at nye topmodeller rammer markedet. Og så hører man ikke meget mere til den historie, medmindre produkterne fejler fatalt.

Men når man producerer en af verdens bedst sælgende og dyreste mobiltelefoner, bør der også gøres status efter længere tid, når hverdagens slid og vaner har poleret indtrykket af de nyeste modeller.

iPhone 11 er til prisen den perfekte iPhone. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Mere relevant end Pro

I september sidste år var det som bekendt iPhone 11-serien, Apple lancerede ved en af sine pr-tunge events: Bedste kameraer, bedste displays, bedste alt muligt kunne man høre Apple-cheferne fyre af fra scenen.

Men det er hverken de bedste kameraer eller displays i seriens Pro-udgaver, som nemt koster dig tæt på 10.000 kroner eller mere, der er værd at fejre i dag. Det er derimod den ’billigste’ iPhone 11, som erstattede forgængeren iPhone Xr i rollen som Apples arbejdshest.

Jeg har siden lanceringen brugt modellen som min private hverdagstelefon, der bestemt har et ringere display og færre kameramuligheder end iPhone 11 Pro og den endnu større iPhone 11 Pro Max.

Ny iPhone SE på vej Om få dage lancerer Apple en billigere basismodel end iPhone 11. Den ventes at få navnet iPhone SE 2020 – eller måske bare iPhone 9 - og kan få en pris, der begynder under 5000 kroner. Forvent lidt dårligere kameraer, ingen FaceID og ældre design.

Stadig lidt for dyr

Men som salgslisterne fra landets største teleselskaber afslører, er mit valg af iPhone 11 langt fra enkeltstående.

Prisen på basismodellen med 64 gigabyte ligger nu omkring 6000 kroner, hvilket i min bog fortsat er 1000 kroner for meget. Men hvis man vil have en iPhone og ikke flås helt ind til knoglerne, er det modellen, som alle burde vælge.

Kameraerne har ikke telefunktionen, som på Pro-modellen. Men det lever du fint uden. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Display perfekt til prisen

Displayet er naturligvis vigtigt i en moderne smartphone. Og lægger man iPhone 11 ved siden af iPhone 11 Pro, kan man nemt se forskellen på LCD og OLED.

Min kommentar til det ’problem’ er, at man utroligt hurtigt vænner sig til iPhone 11, og efter få dages brug er displayet perfekt. Det samme er de indbyggede muskler og muligheder, som modellen tilbyder.

Min påstand er, at absolut de færreste har brug for mere. Langt fra. Og kameraerne, som er et andet vigtigt punkt i en nyere mobiltelefon, gør også iPhone 11 til en vinder.

Telefonen tager fine billeder og har modsat Google vidvinkel og ikke zoom som sin særlige funktion.

