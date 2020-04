Dette GoPro når hele vejen rundt

ANMELDELSE: GoPro Max er en oplagt løsning for dem, der nemt vil i gang med at lave 360 graders optagelser - men kameraet er ikke billigt

360 graders optagelser og ikke mindst udstyret til at lave dem har været en svingende oplevelse de seneste år. Ofte har det været bøvlet både at optage, redigere og senere afspille materialet.

Teknologien har fået samme aura over sig som 3D-fjernsyn: Smart, men ikke rigtigt noget mange kom i gang med eller fik glæde af.

Nu tror jeg ikke, at GoPro Max, som er 360 graders kameraet, vi i dag tester, ændrer fundamentalt på den tilstand. Men for dem, der har mod på at kaste sig over genren, er modellen en oplagt løsning. Og både nemmere og sjovere at bruge end de produkter, der hidtil har været tilgængelige.

De to 180 graders kameraer er placeret på hver sin side af kamerahuset. Foto: Ekstra Bladet

God kombination

Det skader heller ikke, at netop GoPro har taget kategorien ind i sit omfattende katalog af actionkameraer.

Det gjorde det amerikanske firma faktisk allerede i 2017 med forgængeren GoPro Fusion, der dog led under mange af de børnesygdomme, som nu er helbredt med GoPro Max.

Således er både størrelsen på kameraet, byggekvaliteten og ikke mindst betjeningsmulighederne i dag på samme høje niveau, som andre kendte og eftertragtede GoPro-modeller har.

Du kan ganske vist ikke optage i samme høje billedkvalitet som på et normalt GoPro, når du 'bare' bruger det ene kamera i såkaldt Hero-mode.

Men kombinationen af et 360 graders kamera, der kan optage i høj kvalitet, og så et 'normalt' GoPro, der laver både video og stillbillede i en meget fin kvalitet og med super vidvinkel og panorama billeder som sit speciale, er god,

Nemt at redigere og dele

Som der fremgår af vores lille testoptagelser herover, er 360 graders video absolut acceptabel i både skarphed, farvedybde og detaljegrad.

Det er vel at mærke en optagelse, der meget enkelt er blevet redigeret og uploadet til YouTube direkte fra GoPro-appen, som er fremragende til formålet.

Man kan fortsat godt se, hvor de to 180 graders videobilleder er 'syet sammen', men det er så flot lavet, at de færreste lægger mærke til det.

Lyden, som kameraet optager, er også helt acceptabel.

Husk at købe et ekstra batteri til GoPro Max, da det bruger meget strøm. Foto: Ekstra Bladet

Dyrt men godt udstyr

Ved at vælge GoPro Max får du samtidig adgang til at bruge alt det ekstraudstyr, som GoPro allerede har udviklet til sine andre kameraer. Og nu uden at du skal sætte en kasse om kameraet, da fødderne er indbygget i bunden af kameraet og kan klappes sammen, når de ikke er i brug. Smart.

Der følger udstyr med i salgskassen, så du kan klistre et mount sikkert fast på for eksempel en cykelhjelm, hvilket vi gjorde under vores test.

Du skal dog skrive mindst 32 gigabyte microSD-kort (følger nogle gange med, red.) og et ekstra batteri på indkøbslisten. Sidstnævnte fordi enheden sluger ganske meget strøm, og særligt når du laver 360 graders optagelser.

Hvad GoPro Max også sluger er en pæn sjat af din kamerabudget. Det er ikke billigt at vælge GoPro, men du får udstyr, der kan holde til at blive sænket ned i vand (op til fem meter, red.) og blive behandlet med samme voldsomhed, som andre kameraer i serien.

Det er meget nemt at betjene kameraet og senere behandle optagelserne i GoPro-appen. Foto: Ekstra Bladet

Se her hvordan The Verge vurderer kameraets kvaliteter. Video: YouTube