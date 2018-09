Dette smarte lys vil mere end du har brug for

ANMELDELSE: Amerikanske LIFX står bag en serie af velbyggede, men lidt for avancerede smartlys

Når snakken falder på smarte lys til hjemmet, ender det ofte med, at Philips Hue og deres system nævnes. Men hvis du tror, at Hue er eneste mulighed på markedet, så tager du fejl.

Der findes nemlig en vifte af smartlys, hvoraf nogle ikke er værd at bruge tid på. Og så er der systemer, der altid bør komme ned i overvejelserne på samme måde som Hue.

Der er gang i farverne, når du først får sat de smarte pærer fra LIFX op. Pr-foto

Vil rigtigt meget

Netop sådan er den amerikanske LIFX-serie, Ekstra Bladet har testet de seneste uger. Grundlæggende er ideen og kvaliteten af pærerne på højde med Hue, men med markante forskelle.

Det kræver for eksempel en såkaldt bridge, der er en lille boks, hvis du skal bruge Hue-serien. Med pærerne fra LIFX klares alt via dit eksisterende wi-fi og firmaets app.

Om det så ubetinget er en fordel, er jeg lidt i tvivl om. Således har jeg under testen oplevet, at en af pærerne har opført sig ustabilt og ikke altid dukker op i appen.

Det har heller ikke været helt enkelt at koble alle pærerne til de mange tjenester, som LIFX understøtter - for eksempel Google Assistent og Apples HomeKid.

Det lille '+' på den store farvepære afslører, at den også kan bruges som infrarødt lys. Pr-foto

Det har vi testet Mini Day & Dusk En basis pære med færre farvemuligheder, men lige så lysstærk som de dyreste pærer fra Philips Hue. Er velegnet til at sidde i sekundære lamper. Vi brugte pæren oven på en bogreol, hvor den udsendte et svagt rødligt skær, der gav et godt genskin i stuens ruder. Pæren er set til 299 kroner. LIFX En avanceret pære med flere end 16 millioner farver. Er mere lysstærk end Philips Hue, men bruger også lidt mere strøm. Er en virkelig god smartpære og meget alsidig i sine anvendelsesmuligheder. Pæren er set til 549 kroner. LIFX+ Samme pære som LIFX, men med en indbygget infrarød lyskilde der automatisk er tændt, selv når du har slukket for pæren, hvis lampen stadig er tilsluttet elnettet. Er dog alene relevant for brugere, der har overvågningskameraer, som med pæren som 'støttelys' får et markant bedre billede i mørke. Pæren er set til 749 kroner.

En app for nørder

Enkelthed er faktisk en af de største udfordringer ved de smarte pærer, som vi har testet. Det er et smart lys, der vil rigtigt meget. Og for nogle brugere mere end de har brug for.

Det ses mest tydeligt i LIFX-appen, der lider under samme problem, som appen fra fx danske Jabra har haft. Den har ingeniører eller meget tekniske brugere haft i hænderne, hvorefter de har udstyret appen med en række af funktioner og indstillinger, som selv jeg kørte træt i.

Det gælder desværre også den funktion, man bruger mest, nemlig at indstille lysstyrken og farven på de enkelte pærer. Her savner jeg en fysisk lysdæmper, som den Philips Hue har udviklet.

Jeg ved godt, at LIFX har lagt nogle nemmere forudindstillinger ind i sin app, men når de faste og mest brugte funktioner er så komplicerede, ender det med at virke mere forstyrrende end hjælpsomt.

Heldigvis kan problemerne nemt rettes i appen, hvilket jeg hermed kraftigt vil opfordre til.

Der er 16 millioner farver plus det løse at lege med i LIFX-pæren her. Pr-foto

Fremtidssikret

Selv om de alt for avancerede funktioner nogle gange virker forstyrrende, ændrer det ikke på, at pærerne fra LIFX er velbyggede, mere lysstærke end Hue og - i de rette hænder - samlet set et system, der kan rigtigt meget.

Det er trods min tidligere kritik også positivt, at LIFX har valgt at understøtte så mange eksterne tjenester, som de har. Ikke mindst fordi disse tjenester langsomt, men sikkert rammer Danmark og vil blive efterspurgte.

Og når pærerne ifølge LIFX kan overleve i mere end 20 år, er det jo godt, at de er fremtidssikrede.

Appen fra LIFX vil rigtigt meget. Også lidt for meget, mener Ekstra Bladets tech redaktør. Pr-foto

Dommen: sæt dem på ønskelisten

Hvis du sidder en smule uafklaret tilbage, så lad mig slutte med at skære igennem anmeldelsen. Jeg mener nemlig fortsat, at LIFX skal stå på listen over smarte lyssystemer, du bør overveje.

LIFX har siden 2014 vist sig både levedygtig, ambitiøs og med et fortsat skarpt fokus på at bygge verdens bedste smarte lys. Og de er godt på vej!

Forvent dog ikke at du får pærerne billigere end hos konkurrenterne. Priserne er således på niveau med eller lidt dyrere end Philips Hue.

Tip: leder du efter et prisbilligt alternativ til begge, kan du overvej IKEA-serien TRÅDFRI.

