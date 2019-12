Digital gavepanik? Her er 15 gode ideer

3 gavefælder

Kan det byttes?

Uanset om du køber online eller i en fysisk butik, skal du være på vagt. I nogle tilfælde kan butikkerne have særregler, der gør, at gaverne skal byttes hurtigt, at man ikke kan få pengene tilbage, eller at købet er bindende uden mulighed for et bytte.

Stikker de dig en demomodel?

Det er ikke usædvanligt, at der bliver smidt en demomodel eller et brugt produkt i posen, der sælges som nyt. Det har undertegnede oplevet flere gange. Derfor skal du altid se salgskassen grundigt efter. Hvis noget tyder på, at forseglingen er brudt eller mærkelig, skal du bede om at se produktet, før du forlader butikken.

For godt til at være sandt?

Juletid er en højtid for svindlere, der sælger eftertragtet elektronik – både brugte og nye varer – med lave priser og hurtig levering som lokkemad. Hvis du ikke er skeptisk, risikerer du at købe ’dyr luft’ og en skuffende juleoplevelse.