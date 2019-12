Din browser er ved at ødelægge nettet

Eventyr begynder ofte med 'der var engang'. Og der var netop engang en drøm om, at internettet skulle frigøre klodens milliarder af mennesker.

I dag er drømmen ved at udvikle sig til et digitalt mareridt for dem, der troede, at frigørelse betød fred for overvågning. I stedet er det frie internet i fuld gang med at udvikle sig til en lukket fest, som de fleste frivilligt har låst sig inde i.

Problemet er naturligvis, at særligt to techgiganter har formået at overbevise det absolutte flertal af netbrugere om, at man skal bruge deres browser og platforme.

I dag sidder Google således på de fleste netsøgninger, mens Facebook har indfanget et par milliarder brugere i firmaets dybt kommercielle version af internettet.

Du er sat til salg

Problemet er netop førnævnte overvågning. Prisen, som vi betaler for at lade Google og Facebook bestemme over nettet, er nemlig, at der skal betales kontant med private data.

De sælges i form af dybt personlige profiler af netbrugerne, der bliver udnyttet til at sælge varer eller målrette propaganda, der i værste fald kan ødelægge hele demokratier.

Sådan ser Mitchell Baker, der står i spidsen for Mozilla, i hvert fald udviklingen.

Og i et stort interview med The Guardian advarer hun nu mod konsekvenserne.

Det er klart, at hvis du selv deler informationer i et opslag på Facebook, så ved du det, siger hun til avisen.

Men der er masser af tilfælde, hvor du er på andres sites og gør noget, der intet har med Facebook at gøre, hvor der stadig bliver samlet informationer sammen om dig.

Låser Facebook inde

Løsningen, som Mozilla leverer, er browseren Firefox.

Den er særligt de seneste år blevet set som et legitimt våben i kampen mod, at Facebook og Google presser de sidste hjørner af ægte frihed ud af internettet.

En af funktionerne i browseren, der er den 3. mest populære efter Googles Chrome og Apples Safari, er at isolere for eksempel Facebook i en digital ' sandkasse'.

På den måde kan du godt dele opslag og tjekke Facebook, men når du klikker dig videre på andre hjemmesider, er platformen låst ude og kan ikke længere følge med i, hvad du gør.

- Det begrænser Facebooks mulighed for at følge dig, når du bare vil leve dit liv, mener Mitchell Baker.

