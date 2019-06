Diskret hovedtelefon snyder dig

Denon AH-GC30: Bluetooth 5.0 Dual Mode-over-ear-hovedtelefon, har aktiv støjreducering, oplades via microUSB, 2 x 1,3 meter minijack ledning med og uden fjernkontrol medfølger, 1,2 meter ledning til opladning medfølger, hårdt etui medfølger, vejer 287 gram, sælges i sort eller hvid, set til 2499 kroner.

Hvordan var det nu med de der trådløse over-ear-hovedtelefoner?

De skal vist være store, se 'flashy' ud, have touch til betjening og en app med et hav af muligheder.

Følger man den opskrift, er Denons topmodel AH-GC30 dumpet. Men jeg vil meget hellere dumpe opskriften og fremhæve den trådløse model for at være anderledes umoderne på den gode måde.

Der er brugt plastik i hovedtelefonen for at holde vægten nede. Men byggekvaliteten er fremragende og virker solid, mener vores anmelder. Pr-foto

Se også: Mobilt bæst gør det hele klarere

Stabil forbindelse

Du kommer nemlig hverken til at savne den vanlige app eller forvirrende touch betjening på disse hovedtelefoner.

I stedet får du som under vores test stor glæde ud af at købe et par hovedtelefoner, der leverer en stabil forbindelse og ikke mindst en god lydoplevelse.

Der er dømt fysiske knapper og den 'gammeldags' microUSB-opladning. Det sidste kunne vi godt leve uden - USB-C er meget bedre. Pr-foto

Se også: Sjov lommeprinter er sommerens gadget

Plastik med vilje

Helt audiofil bliver trådløse hovedtelefoner ganske vist aldrig. Denon har imidlertid formået at komme tæt på i prisklassen omkring de 2000 kroner.

Således er både den indbyggede støjreducering fin og ikke overvældende for lydoplevelsen, som teknologien ellers nogle gange kan være.

Samtidig er følelsen af at have købt et kvalitetsprodukt stor, trods det diskrete og lidt jordnære design. Og brugen af plastik, der kan lugte af noget billigt, skal ikke skræmme dig - modellen er bestemt ikke billigt bygget.

Sådan ser hele pakken ud, når du køber modellen fra Denon. Pr-foto

Se også: Samsung misser målet i ny hovedtelefon

Forfriskende bud

Dermed ikke sagt at Denon er en vinder af hele markedet i sin prisklasse. Slet ikke.

Dertil er både Jabra, Bose, Sennheiser, Sony og Bang & Olufsen for dygtige til også at levere hovedtelefoner, der 'spiller'.

Men Denon er meget tro mod, hvordan en mere traditionel hovedtelefon med ledning kunne se ud, hvis man alene tilfører trådløse funktioner.

Det vil nogen sikkert synes er for umoderne - jeg oplever det derimod som et forfriskende bud, der bør prøves, inden man køber den næste store trådløse hovedtelefon.

Se også: Elektronikkæde erobrer jysk by