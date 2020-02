Dom over foldbare telefoner: Bullshit!

Når man har skrevet om teknologi i så mange år, som jeg har, så øver man sig på at sige et bestemt ord ganske højt inde i sig selv: Bullshit!

For i netop teknologiens verden drukner både os, der skriver om de nye gadgets, og de mange kunder hver dag i flotte ord, endnu finere billeder og masser af bullshit om, hvorfor en ny dims er værd at smide tusindevis af kroner efter.

Og i disse uger er min bullshit-detektor i højeste beredskab, efter både Motorola og senest Samsung har lanceret deres bud på foldbare klaptelefoner.

Der er ikke meget godt at sige om Motorola Razr, mener Dieter Bohn. Video: YouTube

Fliptelefon er et flop

Lad os begynde med Motorola, der i år kom først på markedet med sin Motorola Razr, der som navnet antyder er en nostalgisk kopi af fortidens nok bedst kendte klaptelefon.

Et nærmere tjek af, hvad man så får for de over 12.000 kroner, som telefonen koster, afslører imidlertid, at du betaler en overpris for en ganske billig telefon pakket ind som en gimmick.

Således kan de anmeldere, der har haft telefonen i hånden i længere tid, fortælle om et elendigt og larmende hængsel, ligesom nogle brugere allerede har oplevet, at overfladen på den foldbare skærm begynder at ’boble op.’

Dieter Bohn fra The Verge konstaterer i sin anmeldelse, at fliptelefonen fra Motorola er et ægte flop, som er langsom med et for dårligt kamera, for lille et batteri, og så larmer den ulideligt, når du folder den.

Det gik helt galt, da Samsung sidste år lancerede Galaxy Fold, som brød sammen, allerede inden telefonen ramte markedet.

Nostalgi pakket smart ind

Mens Motorola ikke lover mere end nostalgi i en svag indpakning i sin markedsføring, har Samsung skruet helt op for sit alternativ kaldet Galaxy Z Flip og lover verden den første telefon med glas, der kan foldes.

Man skulle ellers tro, at netop Samsung havde lært lektien efter fiaskoen med den første foldbare, Galaxy Fold, som anmeldelserne bogstaveligt talt nåede at pille fra hinanden, allerede inden telefonen var sendt ud på markedet. Men det sydkoreanske firma har tilsyneladende brug for en succes og lover altså glas, der kan bøjes.

Afsløret af youtuber

Igen er det en anmelder – nemlig youtuberen Zack Nelson fra JerryRigEverything – der har splittet Galaxy Z Flip og afsløret, at historien om glas er...bull-shit.

Ganske vist gemmer der sig et mikroskopisk lag af glasmateriale i skærmen, men det meste er plastik, hvilket gør det meget nemt at ridse og ødelægge overfladen på den nye telefon.

Modsat modellen fra Motorola er Z Flip dog hurtig og har gode kameraer.