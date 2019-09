Dommen over iPhone 11: Den billigste er god nok

Når iPhone 11-serien på fredag officielt kan købes i Danmark, kan du trygt vælge den billigste udgave med 64 gigabyte intern lagerplads til 6299 kroner.

Det mener flere internationale techmedier, der tirsdag offentliggjorde deres anmeldelser af den nye iPhone 11 (6,1 tommer), 11 Pro (5,8 tommer) og 11 Pro Max (6,5 tommer).

Alene de få, der af professionelle grunde har brug for de bedre kameraer, der sidder i Pro-serien, bør overveje at betale mere, mener anmelderne. Eller som vil betale overprisen for at få et bedre OLED-display mod det ganske kvalificerede LCD-display i iPhone 11.

Du kan genkende iPhone 11 Pro-serien på de tre objektiver på bagsiden. iPhone 11 har to. Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

The Verge: Køb en iPhone 11 og bliv glad

Nilay Patel fra The Verge er ikke i tvivl: iPhone 11 er det rigtige valg for den absolut største del af dem, der jagter en ny iPhone i år.

I sin anmeldelse af både iPhone 11 og iPhone 11 Pro/11 Pro Max vender han gang på gang tilbage til konstateringen af, at der ingen grund er til at betale for mere end den billigste iPhone 11.

'Hvis du vil betale mere for det bedste display og bedste kamera, er iPhone 11 Pro overprisen værd.'

'Men iPhone 11 er den telefon, som folk, der opgraderer til en ny iPhone i år, bør vælge. Det er en fremragende telefon med et af de bedste kameraer, jeg har set på en smartphone. Og et fremragende batteri.'

Netop batteriet er i hele iPhone 11-serien værd at fremhæve, mener Nilay Patel. Han ærgrer sig dog over, at det alene er i den dyre Pro, at der følger en hurtiglader med. iPhone 11-brugere må leve med den normale 5 watts-standardlader fra Apple.

'De fleste behøves dog ikke overtænke det: køb en iPhone 11. Du bliver glad for den.'

Se her hvordan The Verge oplevede iPhone 11 under deres test af den nye telefon. Video: YouTube

CNET: Farverig og bedst

Det er vanen tro Scott Stein, der lægger pen til anmeldelsen af iPhone 11 og iPhone 11 Pro hos CNET. Og han er overvejende enig i den dom, som Niley Patel fra The Verge giver over de nye iPhones.

'iPhone 11 Pro-modellerne tilbyder kun en smule ekstra, men det er ting, der betyder meget for dem, som er ekstreme mobilbrugere eller pixel-eksperter.'

'Og hvis du vil have maksimal batteritid, er det hovedårsagen til, at du skal vælge iPhone 11 Pro Max.'

I sin test fik Scott Stein næsten fire timer mere i batteritid ud af netop 11 Pro Max, der imidlertid koster en markant overpris i forhold til iPhone 11, der ligeledes får ros for en udmærket batteritid.

'Af uransagelige grunde har Apple valgt, at deres prisbillige iPhone 11 er den eneste, hvor man kan have det lidt sjovt med farverne,' konstaterer han videre i sin ros af den mindste og billigste iPhone i den nye serie.

CNET har samlet anmeldelsen af både iPhone 11 og iPhone 11 Pro i samme video. Video: YouTube

Apple har endelig bøjet sig og gjort iPhone en smule tykkere og tungere, så batteritiden kan blive markant bedre. Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Wired: Ikke en Pro - men god

Lauren Goode fra Wired kalder det sund økonomisk fornuft at kigge nærmere på iPhone 11 og ignorere Pro-serien.

'iPhone 11 har et rigtigt godt kamera, som i flere situationer slår sidste års topmodel, iPhone Xs,' skriver hun.

'Batteriet på iPhone 11 er også rigtigt godt. Primært fordi LCD-skærmen æder mindre strøm, processoren (A13 Bionic) er mere effektiv, og så er batteriet større end batterierne i iPhone Xr og Xs.'

Hendes råd er - som de andres anmelderes - at man skal være særligt afhængig af sit kamera for at vælge dyrere modeller end iPhone 11.

