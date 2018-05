DR deler radiokanaler med danske streamingtjenester

Mens den traditionelle radiolytning falder, er interessen for at streame musik eksploderet.

Nu forsøger DR og YouSee så at skabe større interesse for både radioen og streaming i et utraditionelt samarbejde.

Ideen er, at brugerne på YouSee Musik og Telmore Musik kan høre DR's radiokanaler direkte i streamingtjenesternes apps.

Men også at de med et enkelt klik kan gemme en sang fra radioen på deres egne playlister og fremover streame dem, når de har lyst.

Det betyder, at man slipper for desperat at lytte efter eller forsøge at gætte en sang, der netop er gået i gang. Og selvfølgelig også at både DR og streamingtjenesterne får et mere loyalt publikum.

