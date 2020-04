DR-profiler laver nyt medie

Hvis man interesserer sig for teknologi, vil navnet og ikke mindst stemmen, der tilhører Anders Høeg Nissen, vække en vis opmærksomhed.

Som tidligere vært på radioprogrammet Harddisken førte han i en årrække lytterne dybt ind i teknologiens univers sammen med medværten Henrik Føhns.

På samme måde har Nicolai Franck dækket teknologi i tekst på dr.dk, men siden februar har de to nu tidligere DR-profiler stået i spidsen for et nyt og alternativt techmedie kaldet Techliv.

- I takt med at teknologien bliver vigtigere i vores liv, er det alligevel som om, at mediedækningen er gået ned på det her område.

- Det synes vi er rigtigt ærgerligt, forklarer Nicolai Franck om det nye medie.

- Vi synes, at der mangler den gode blanding, hvor man hjælper folk, der ikke er dybt nede i stoffet.

- Men samtidig laver analyse og perspektiv for dem, der har lyst til og behov for lidt mere, supplerer Anders Høeg Nissen. Og der er flere ting, der gør Techliv til en ny måde at dække teknologi på.

Anders Høeg Nissen har i en årrække fortalt og skrevet om teknologi. Foto: Marcus Trappaud Bjørn/Ritzau Scanpix

Vigtig podcast

For selvom mediet har en hjemmeside, er det et nyhedsbrev og en podcast kaldet SuperDigital, der indtil videre er rygraden.

- Det er en lidt anden måde at få indholdet på, når man rammer folk i deres indbakke.

- Der er plads til, at man kan kommentere og analysere, siger Nicolai Franck.

Netop mixet af aktuelle technyheder og dybere analyser er ifølge Anders Høeg Nissen en oplagt måde at formidle et ofte komplekst stofområde.

- En ny telefon eller et tastatur til en iPad kan sagtens være interessant for os at skrive om, samtidig med vi er kritiske over for de store techfirmaer og deres brug af overvågning eller kunstig intelligens, mener han.

Fravælger annoncer

Hverken i nyhedsbrevet eller på hjemmesiden mødes læserne af annoncer. Pengene skal i stedet komme fra medlemsskaber.

- Det er håbet, at vi kan fange folk, der er interesseret i det her stof, så de gerne vil støtte vores journalistiske arbejde, og uden at alt skal plastres til i annoncer, forklarer Anders Høeg Nissen.

- Annoncer har ført til den kolossale dataindsamling og overvågning.

- Der vil vi gerne forsøge at gå en anden vej og se, om man kan gøre folk til medlemmer af en klub, der støtter os som producenter.

