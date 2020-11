Drukner i pakker

Modtag uden kontakt

Coronaen har tvunget pakkefirmaer som Postnord til at tænke alternativt. Det betyder blandt andet, at det er slut med at skrive under, når man modtager en pakke.

- Vi gør alt, hvad vi kan for, at leveringen sker så trygt som muligt. Det betyder, at leveringen skal være kontaktfri, uanset om det sker på vores posthuse, eller når du møder vores bude, der bruger mundbind, siger pakkechef Lene Reipuert.

- Det er også forklaringen på, at vi droppede underskrift på postterminalerne, når du får din pakke. Det gav simpelthen en utryghed for både kunder og medarbejdere, som vi var nødt til at finde en løsning på.