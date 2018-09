Du betaler: Apples jerngreb sikrer høje priser på iPhone

Hvor meget skal du betale for en mobiltelefon, der blev lanceret for et år siden?

De fleste vil sikkert forvente, at der følger et solidt prisafslag med i købet af en telefon, der nu både er blevet langsommere og mangler de nyeste funktioner.

Men sådan er det ikke med Apples iPhones, der de seneste år også er blevet bedre til at holde priserne på et højt niveau selv et år efter lanceringen.

Mindre at spare

Det er et omfattende tjek fra prisportalen PriceRunner, der afslører, hvad mange sikkert havde en mistanke om.

For eksempel faldt priserne på iPhone 6S i sin tid med 30 procent efter at have været på markedet i et år. I dag ligger prisfaldet omkring 20 procent på modeller som iPhone 8 og iPhone X, når der er gået 12 måneder siden lanceringen.

Data viser også, at priserne typisk falder to gange i året efter lanceringen. Første gang under Black Friday, der ligger et par måneder efter Apples event i september. Og så igen året efter i uge 7 og 8, hvor priserne får et mere permanent tryk nedad.

Da Apple forleden præsenterede nye telefoner, var de billigste modeller skåret væk fra programmet, mens de dyreste nu koster op til 13.000 kroner. Foto: Patrick Sison/AP

Meget usædvanligt

Det er med andre ord en ganske anderledes prispolitik, Apple har.

- Prisudviklingen på Apples iPhones er meget utraditionel og ikke noget, vi ser andre steder, siger Martin Andersen, der er landechef hos PriceRunner.

- Normalt falder prisen på en mobiltelefon med mellem 20 og 35 procent efter det første år. Og det har været det typiske prisfald for alle andre modeller end Apples de seneste år.

- Det er derfor usædvanligt, at det er lykkedes Apple at gøre prisfaldet, der i forvejen lå lavere end konkurrenternes, endnu mindre.

Du betaler for brandet

Hos Forbrugerrådet Tænk er cheføkonom Martin Salamon dog ikke overrasket over tallene.

- Det er jo lykkedes Apple at lave et marked helt for dem selv. Og de er meget bevidste om, at der også findes en gruppe af kunder, der ikke er parate til eller kan betale den meget høje pris, som de nyeste iPhones koster. Men også i det tilfælde kan de holde priserne stabile på produkterne, konstaterer Martin Salamon.

- Men hvorfor accepterer forbrugerne den prispolitik?

- Meget af det, du betaler for her, er jo brandet Apple, fordi der findes en grundpris, du betaler for brandet. Og det betyder, at firmaet selv på ældre modeller kan holde prisen.

- Forklaringen er også, at mens andre telefonmærker kan købes i et åbent univers med mange forhandlere, er Apple rigtig gode til at holde deres produkter i et lukket univers.

- De forsøger samtidig at lukke deres univers endnu mere ved at begrænse mulighederne for, at få repareret enhederne hos andre, end de værksteder Apple udpeger.

Dyr telefon har mindre batteri Normalt betyder en ny og dyr topmodel et større batteri. Men efter iFixit har splittet en iPhone XS, viser det sig, at kunderne i dette tifælde får et mindre batteri. Batteriet på forgængeren iPhone X var således på 2716 mAh, mens det i iPhone XS er på 2659 mAh.