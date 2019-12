Du bliver overvåget hele tiden

TIP OS: Kender du mere til danske datafirmaer? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Fortrolighed gives, hvis det ønskes

- Du har kontrol over dine data.

Det er løftet, som netbrugere gang på gang får, når giganter som Google, Apple og Facebook skal forklare og forsvare den indsamling af data, der sker.

Problemet er blot, at flere end disse kendte techgiganter har snablen langt nede i dit privatliv, skriver New York Times, der de seneste måneder har afdækket, hvor lidt privatliv borgerne har på nettet.

Tusindvis af apps, som også danske brugere anvender, indsamler nemlig helt præcist data om, hvor millioner af mennesker er.

Og de data sælges, så firmaer kan tjene penge på at målrette deres markedsføring.

Umuligt at være anonym

Som den amerikanske avis afslører, har du som bruger absolut ingen kontrol over disse data. Således er det lykkedes journalisterne at få fingrene i mere end 50 milliarder datapunkter, der viser, hvordan flere end 12 millioner amerikanere bevæger sig rundt.

Og med så mange data er det umuligt at være anonym, selvom datafirmaerne, der indsamler og sælger de mange data fra harmløse vejrapps og andre fornøjelige tjenester, garanterer, at de skam passer godt på dine data.

- DNA er sandsynligvis det eneste, der er sværere at anonymisere end præcise geodata, forklarer Paul Ohm, der forsker i privatliv ved Georgetown University.

- De data er absolut umulige at anonymisere, siger han til New York Times.

Beskyt dig selv Du kan gøre flere ting for at beskytte dig mod overvågningen. Det vigtigste er at styre, hvilke apps der må vide, hvor du er. Det kan du gøre direkte på din telefon. Bruger du Google, bør du også slå placeringshistorik fra.

Ureguleret dataindustri

Flere personer bliver da også nemt identificeret af de mange data. Alene det, at man ved, hvor en mobil enhed ' bor', og hvor den og dens ejer tager på arbejde, er nok til at sætte et navn på ejeren.

Hvad værre er, kan data i de forkerte hænder bruges til alt for afpresning og til at undertrykke folks ret til at bevæge sig frit uden at blive overvåget af private datafirmaer og deres ofte ukendte aftagere af data.

Ifølge New York Times ville det vække et ramaskrig, hvis stater indsamlede den samme mængde af præcise data om millioner af borgere, uden anden grund end at ville tjene penge.

Men det er netop, hvad den ofte uregulerede milliardindustri af datafirmaer gør. Uden tilsyn og ikke mindst uden mulighed for, at du som bruger har kontrol endsige mulighed for at tjekke, hvor og hvordan dine data bliver brugt. Eller mulighed for at fjerne data, du ikke ønsker andre skal have adgang til.

Firmaernes svar på kritikken? Du har selv sagt ja til det hele, da du downloadede apps til din telefon.

