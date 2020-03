Du skal være gal for at købe den

Efter at have været lovet i lang tid er Huaweis foldbare mobile Mate Xs med 5G endelig kommet til salg i Danmark.

Det er også den første nyligt lancerede telefon fra den kinesiske gigant, du kan købe uden Google-tjenester indbygget. Og så er den svinedyr.

Du skal punge hele 18 af de store plus det løse ud (18.000+ kroner, red.) Vi begynder altså at tale om en brugtvognspris her, venner.

Vi har allerede set på Samsungs alternativ kaldet Galaxy Fold inkluderer Google-tjenester, men som har en række andre fordele og ulemper.

Som en almindelig telefon

Bogstaveligt talt er den største fordel ved Mate Xs, hvordan skærmen er bygget op.

Telefonen har sin fulde store skærm på ydersiden, og du folder den blot ud for at gøre billedet større. Samsungs konkurrent, Galaxy Fold, har sin foldeskærm på indersiden af ​​telefonen, mens en lille skærm på ydersiden klarer de hurtige opgaver, når du trækker telefonen op og ned af lommen. Lidt som en moderne version af Nokia Communicator fra det forrige årtusinde.

Hvad der er bedst, afhænger af hvad du foretrækker. Men personligt synes jeg. at Galaxy Folds mini-skærm på ydersiden i det mindste er designet til at være god at bruge. Mate Xs har på den anden side 6,6 tommer af sin skærm på fronten af ​​telefonen, når den er foldet sammen. Det er mere end rigeligt til at konkurrere med enhver almindelig telefon.

Sårbar skærm

Ulempen ved som her at have skærmen på ydersiden er, at skærmen er langt mere sårbar, end den ville have været, hvis den var beskyttet indvendigt. Her taler vi konstant om et plastmateriale, der ikke tåler alverden. Ifølge Huawei skal plastmaterialet her dog være dyrere end guld (!). Og en af de mest solide varianter, der er tilgængelig.

Vores testmodel har allerede fået noget slid. Men det skal siges, at den faldt ud af lommen i testperioden og ramte asfalten. Det er sandsynligvis det dyreste produkt, der nogensinde er røget ud af mine lommer - men jeg slap med skrækken.

Det er næppe muligt at se forskellen mellem før og efter, udover en lille hvid prik i malingen på hængslet på den ene side af telefonen.

På den ene side er det også imponerende. Jeg forventede ikke, at faldet ville gå så god. At det ikke ville være muligt at se, hvis jeg ikke vidste det. Men det afslører også, hvor solid denne telefon er. Den vejer hele 300 gram og med en højde på over 16 cm har den altså en tendens til at stikke ud af min lomme.

Omfattende overflade

En ulempe ved denne telefon er størrelsen på folden i midten af ​​skærmen. Som alle de sammenklappelige telefoner, vi har set hidtil, findes der et relativt synligt område midt på skærmen, hvor overfladen ikke er jævn.

På denne telefon foldes skærmen rundt om den ydre kant af telefonen, som er over en tomme tyk, når den er foldet. Og i hele dette område er der bølger på skærmen, når den udfoldes og bruges. Det kan ikke bemærkes, hvis du har en rimelig lysstyrke på din mobiltelefon, og der ikke er sol eller meget lys omkring dig. Men reflekser er din fjende her, og sol lige ned på din telefon afslører med det samme, hvor ujævn skærmen er i midten.

Galaxy Fold har den samme type 'foldemærke' midt på skærmen, men her er markant mindre spredning. Det er formodentlig, fordi området på skærmen, der er foldet, også er mindre, når skærmen ikke går rundt om hele ydersiden af ​​mobilen.

Det bemærkes også meget, at denne skærm er blødere end for eksempel skærmen på den nye Galaxy Z Flip, der har glas under plastoverfladen. Den føles fastere, og uden at skærmen bukker i tide og utide - undtagelsen er lige i midten, hvor Z Flip også er lidt blød.

Praktisk skærm

Men der er flere fordele ved at have skærmen på ydersiden som i Mate Xs. For eksempel kan du vise den person, du fotograferer, hvordan billedet bliver ved også at aktivere skærmen på bagsiden af ​​telefonen, når du tager fotos. Det er også den måde, du tager en selfie med denne telefon, da den kun har et hovedkamera og intet dedikeret selfie-kamera som Galaxy Fold har.

Med sin lidt over 11 millimeter tykkelse er Mate Xs væsentligt tyndere end Samsungs 15,5 millimeter tykke telefon, når den er foldet.

Størrelsen på skærmen her er også betydeligt større end i Samsungs mobil, hvilket skyldes, at mobilen både er højere og bredere og har noget mindre rammer rundt om skærmen.

At leve uden Google

Hvis du hverken finder, at prisen eller størrelsen på disse sammenfoldelige ‘tech monstre’ afskrækker dig, kan du have problemer med at acceptere det her: Huawei Mate Xs leveres uden Google-tjenester. Du får derfor hverken YouTube-appen eller Google Play for at nævne et par af de vigtigste funktioner. Der er heller ikke adgang til netbanker, MobilePay og andre vigtige programmer, som danske mobilbrugere anvender dagligt.

Den vigtigste konsekvens af der er, at du er nødt til at bruge Huaweis App Gallery til at finde dine apps. Og selvom der er ret mange nye europæiske apps i App Gallery, er det langt fra i stand til at konkurrere direkte med Google Play.

Sociale netværk er stort set fraværende. Facebook, Twitter og Snapchat findes ikke. I betragtning af dens kinesiske oprindelse kan du naturligvis finde TikTok-tjenesten i App Gallery.

Huawei siger, at de samarbejder med flere af de vigtigste appudviklere for at sætte disse i deres økosystem. Men lige nu skal du undvære dem. Eller skal du?

Omgå Google

Hverken Google eller Huawei er alene om at oprette app-butikker. Og et sted, som mange mennesker går på jagt, når de prøver at bruge en Huawei-telefon i dag, er APKPure-butikken. Webstedet begyndte som et websted til download af apps i filformat. Men nu er det også en næsten fuldgyldig app-butik.

Der er i øjeblikket et meget bredere udvalg af vestlige apps her end i Huaweis App Gallery. Det er dog ikke til at sige, om appudviklerne bag programmer velsigner et sådant brug, men tjenesten har eksisteret i årevis og har været en slags nødløsning for dem, der bruger 'ustandardiserede' Android-telefoner.

Her kan nemt finde Facebook-apps, Instagram og Messenger. Du kan også finde og installere mange af Googles apps herfra. Hvis du bedst kan lide Chrome eller Googles Gboard-tastatur, kan det installeres. Mærkeligt nok fungerer Google Maps også godt på Mate Xs.

En stor fordel ved at bruge APKPure-appen er, at tjenesten også holder dine apps opdaterede, så du ikke behøver at bekymre dig om dig selv. Men ikke alt kan hentes.

Det er vigtigt at bemærke, at selv hvis du kan downloade ting fra steder som APKPure, betyder det ikke, at de fungerer. For eksempel har Snapchat brug for basale Google-tjenester for at fungere. Og det betyder, at appen ikke kører på Mate Xs.

Gmail-appen kan også downloades, men ligesom i Chrome kan du ikke logge ind på Google-tjenester med den. Du kan dog logge på andre e-mail-løsninger og bruge den som en mere generel e-mail-læser. Og du kan få adgang til Google-mail ved at bruge telefonens indbyggede e-mail-program.

YouTube og Netflix kan downloades, men leverer kun fejlmeddelelser og har brug for Google-tjenester, hvis de skal fungere. Der findes omvendt en hacket version af Netflix, men du skal næppe forvente, at fornøjelsen varer meget længe, før Netflix får den lukket ned.

YouTube indlæser alt indholdet, men dukker op en fejlmeddelelse, men YouTube fungerer til gengæld godt direkte i browseren til Mate Xs.

HBO Nordic kan heller ikke downloades fra APKPure. Så vi er nødt til at styre uden om dem indtil videre.

Fire vigtige punkter Først med 5G

En løsning, som få andre mobiler har i dag, er 5G. Men der er ikke mange steder, du kan udnytte hastigheden i dag. Men hvis du er i nærheden af ​​en 5G-mast og har det rigtige abonnement, venter der nogle fantastiske hastigheder, som denne telefon kan tilbyde. Vi fik ikke en eneste måling under 500 Mbit/s, da vi testede Mate Xs på Telenors basestation i Oslo. Den store forskel her er reaktionstiden. Der er absolut ingen ventetid fra at vælge en hjemmeside til indholdet vises på skærmen. I det mindste ikke under optimale omstændigheder. Vi testede mobilen både, når der var relativt tomt for folk i byen tidligt på dagen, og senere på eftermiddagen hvor der var mange mennesker og dermed også radiosignaler og mobiltelefoner i omgivelserne. Om det var folk, der forstyrrede, eller andre forhold, der ændrede sig, er usikkert, men oplevelsen af 5G var i de tilfælde ikke så god. God batterilevetid

Overraskende nok ser det ud til, at skærmen her ikke kræver en stor mængde strøm. Batteriet i Mate Xs holder længe, selv hvis for eksempel bruger lidt tid med tv-shows i det udfoldede format om aftenen. Forvent at skulle lade ned til hver anden dag, men selvfølgelig afhængigt af brugsmønsteret. Det er slet ikke dårligt at være en topudstyret skærm med en fuld otte tommers skærm, når den er foldet ud. Men Huawei er så også kendt for, at de kan få mere ud af deres mobile batterier end næsten alle andre. Naturligvis er samtalekvaliteten her absolut fremragende, og lydstyrken er høj. Det, der er lidt irriterende, er, at du med hensyn til tastatur har meget færre valg, hvis du vil udskifte det inkluderede Swiftkey-tastatur. Der er dog nogle alternativer i App Gallery, og hvis du gennemgår andre app-butikker, som APKPure, kan du downloade Google-tastaturet, som mange mennesker kan lide at bruge. Medium kamera for Huawei

Mate Xs kamera er helt fint. Det har Huawei's velkendte natfunktioner, og det gør for det meste et rimeligt godt stykke arbejde. Men billedkvaliteten er ikke helt på det niveau, som Huawei har forkælet os med tidligere i telefoner som P30 Pro og Mate 30 Pro. Telefonen har så heller ikke pladsen til et alt for stort kamera. Men når det er sagt, kan du stadig tage ganske gode billeder. Du får ikke den samme zoommulighed, som P30 Pro eller Samsung Galaxy S20 Ultra giver dig. Du får heller ikke så gode billeder om natten, som sandsynligvis skyldes den lidt mindre lysoptik. Vi taler om fysiske begrænsninger, simpelthen. Softwaren gør dog stadig et godt stykke arbejde med at håndtere detaljer. Billeder, der er taget i halvmørke, bliver relativt skarpe og klare. Billedkvaliteten er også ensartet meget god. En lille ting, der er værd at nævne, er, at det er akavet at rengøre kameralinserne på denne telefon. Det skyldes, at den anden side af telefonen er af plastik og ikke kan modstå for meget pres. Rene linser er ellers vigtige for at tage gode billeder med Mate Xs, og de bliver konstant beskidte, når du folder den op og igen. Et alternativ på kamerafronten? Det kunne være Samsung S20 Ultra, der er en åbenlys kombination af et meget godt kamera, 5G og en række gode funktioner, men det er også meget dyrt. Fantastisk præstation

Både performance tests og selve spiloplevelsen er fremragende med Mate Xs. Spillet PUBG Mobile har en jævn og god billedstrøm, og det føles faktisk, som om du har en ret stor fordel, når du folder telefonen ud. Den store skærm gjorde det meget let at ramme. Fortnite klarer sig fint på denne telefon, men ikke så godt som på tidligere Huawei-telefoner. Jeg kunne ikke vælge 60 billeder pr. sekund, som disse telefoner normalt tillader. Men med et højt detaljeringsniveau og 30 bps var billedstrømmen stadig ret høj, og spillet var fuldt spilbart, på trods af nogle drop ned til 20 bps. Vis mere Luk

Dommen

Den høje pris er ikke det største problem her. Der er også to andre vigtige spørgsmål.

Den første er, at denne telefon kommer uden det digitalea økosystem, du er vant til. Huawei lover, at appgalleriet til sidst bliver dækkende. Men i dag er det stadig temmelig ringe. Du kan afhjælpe situationen ved at bruge andre løsninger, såsom APKPures app store. Men hvis apps kræver Google-tjenester på din telefon, hjælper det ikke, at du kan installere dem. Så i dag skal du undvære Snapchat, MobilePay og Netflix på denne telefon. Bare for at nævne nogle.

For mig er matematikken temmelig enkel. Jeg kunne godt klare mig uden. Men kan du? Og selv for mig betyder fraværet af flere programmer en vis irritation.

Endelig sidder vi tilbage med det faktum, at foldbare telefoner ikke er færdigudviklede. Min erfaring fra testen af Mate Xs viser, at modellen er langt bedre, end jeg troede, men også har klare svagheder, såsom klart bølgende skærme og ridser, der hurtigt dukker op.

Vi har givet Huawei mange sejre i de mobile test i det seneste år eller to. Men i den sammenklappelige kategori vinder Samsung stadig klart. Deres Galaxy Z Flip er det første virkelig gode argument for den nye formfaktor, og prisen er langt mere spiselig, men heller ikke billig.

Dommen over Mate Xs handler derfor om mere end Googles manglende support og den høje pris - den handler ganske enkelt om, hvor komplet produktet føles.

Dom over foldbare telefoner: Bullshit!