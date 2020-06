Dumper du på nettet?

Mandag udbyggede Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner en landsdækkende kampagne, der skal gøre danskerne klogere på it-sikkerhed.

Kampagnen hedder 'Et klik kan ændre alt' og begyndte sidste efterår med flere videoindslag med den kendte it-journalist Nikolaj Sonne.

Den forstærkes nu med en test, hvor både du og din familie kan tjekke, hvor meget I ved om digital sikkerhed.

Og som Ekstra Bladet flere gange har dokumenteret, er der absolut brug for at styrke de digitale redskaber, man kan bruge til at forsvare sig selv, når man går på nettet, bruger sin mobiltelefon og endnu vigtigere trækker NemID op af lommen for at godkendte et køb eller en betaling.

Gang på gang lykkes det nemlig fortsat svindlerne at ringe til folk eller sende dem beskeder, der lokker personlige oplysninger ud af netbrugerne, som så kan bruges til at stjæle store beløb.

Senest er der således rejst tiltale i en omfattende sag, hvor seks mænd ifølge politiet fik adgang til 157 ældres netbank og lænsede deres konti for næsten 11 millioner kroner.

Se mere om hvordan man bedst beskytter sig mod falske tilbud og svindel. Videoreportage: Ekstra Bladet TV

Herunder kan du se de tre videoer i kampagnen, hvor Nikolaj Sonne forsøger at gøre danskerne klogere på digital sikkerhed: