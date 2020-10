Dumper prisen på 5G

To nye modeller i OnePlus Nord-serien sparker hul i markedet for billige mobiltelefoner - og tilføjer en længe ønsket funktion

Som den kinesiske mobilproducent lovede ved lanceringen af OnePlus Nord-serien tidligere i år, kommer der nu to billigere Android-telefoner kaldet OnePlus Nord N10 5G og OnePlus Nord N100.

Førstnævnte er en 6,49 tommers 5G-model med 90 Hertz billedopdatering, seks gigabyte RAM og 128 gigabyte intern lagerplads. N100, der ikke understøtter 5G, har et lidt mindre 6,52 tommers display, fire gigabyte RAM og 64 gigabyte intern lagerplads.

Begge modeller har ifølge OnePlus gode kameraer, men de er bedst på N10 5G. Omvendt er batteriet på N100 størst med 5000 mAh mod 5G-modellens 4300 mAh batteri.

Sådan ser bagsiden af OnePlus Nord N10 5G ud. Pr-foto

Hukommelse kan udvides

Og modellerne deler en særlig funktion, som OnePlus-telefonerne længe har manglet. Nemlig muligheden for at udvide den interne lagerplads med et microSD-kort. Det er første gang, at firmaet understøtter den funktion.

Mens OnePlus Nord N10 5G har en 30 watts strømforsyning, ligger der en mere moderat 18 watts model i salgskassen med den billigere N100.

Og priserne? Jo, 5G-modellen koster 2499 kroner i vejledende udsalgspris, mens den billigere 4G-model fås for blot 1399 kroner.

Der p.t. ingen informationer om salgsdatoen herhjemme.

Læseren til fingeraftryk sidder på begge modeller - her N100 - på bagsiden af telefonen. Pr-foto

