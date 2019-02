Dumt at købe den nyeste fladskærm

Det er både dyrt og dumt at være den første, der køber årets nye fladskærme.

Det afslører en omfattende prisanalyse, som PriceRunner har lavet for Ekstra Bladet.

Ved at holde øje med priserne på de mest populære modeller, kan man nemlig se et klart mønster. Efter blot få uger falder mange helt nye fjernsyn markant i pris.

Wild west marked

De største prisfald står Samsung for med i gennemsnit 41 procent, efter lanceringen er sket.

- I nogle tilfælde ser vi, at der kun går få dage. Og det kommer faktisk lidt bag på mig, at det går så hurtigt på de nye modeller, siger Martin Andersen, der er direktør for prisportalen PriceRunner.

- Det viser bare, at konkurrencen er meget hård på markedet for fladskærme, hvilket giver nogle kæmpe fordele til forbrugerne.

- Det er jo vildt, at priserne falder 10, 20 eller en endnu højere procent efter så kort tid. Hvad er forklaringen på det?

- Når der er en god konkurrence, og mange udbydere på et marked, så kommer det altså kunderne til gavn. Specielt salg af tv er nærmest et wild west, der gør det til forbrugernes marked, lyder vurderingen fra Martin Andersen, der peger på, at priserne i nogle tilfælde også kunstigt kan være sat ekstra højt, når fjernsynet først kommer på markedet

- Det kunne man da godt få en mistanke om. Det virker i hvert fald ret urealistisk, at et fjernsyn kan falde fra 25.000 til måske 10.000 kroner.

- Derfor kan der også være spekuleret i at sætte prisen højt, fordi man senere lander på et niveau, som flere kan acceptere.

Prisfald fortsætter

Og det er ikke alene de første uger efter første salgsdag, at priserne får et gok ned. De efterfølgende uger og måneder falder priserne flere gange.

Særligt i efteråret omkring Black Friday og under udsalget det efterfølgende forår, er der nye store rabatter at hente.

- Men den måde at lave priser på er også et ret gennemskueligt trick, mener Martin Andersen.

- Derfor er mit råd til forbrugerne selvfølgelig, at de altid lige venter mindst et par uger og ser, hvad der sker, når der kommer et nyt produkt på fladskærmsmarkedet.

- Man skal i hvert fald ikke fare ud og købe i samme øjeblik, at fjernsynet rammer butikken.

