Dyr foldbar har fået vokseværk

Mindre bøvl og meget mere skærm.

Det kunne være den korte salgstale for Samsungs nyeste luksustelefon, der tirsdag blev præsenteret i Danmark. Galaxy Z Fold 2 er navnet på modellen, der følger efter den meget omtalte og kritiserede Galaxy Fold.

Læsere med god hukommelse kan nikke genkendende til sagen om den første foldbare fra Samsung, som sidste år nåede at blive en fiasko, allerede inden den kom på markedet.

Dengang lykkedes det nemlig adskillige anmeldere at ødelægge den dyre skærm. Blandt andet fordi der sad et elendigt hængsel i modellen, så der alt for nemt kunne komme skidt ind under den 7,3 tommers hovedskærm.

Du skal fortsat være meget forsigtig med at udsætte den foldbare telefon for fugt og støv. Det er en dyr og sart sag, vi her taler om. Foto: Samsung

Begge displays er større

Ekstra Bladet fik i dag et smugkig på opfølgeren, som på alle måder virker meget lovende. Altså hvis man lige ser bort fra prisen på 15.799 kroner, der udelukker de fleste fra et køb.

Hængslet er således markant forbedret, hvilket ved første øjekast virker mere 'tætsiddende' og afvisende over for ødelæggende skidt. Samtidig er en anden anke mod den dyre foldbare løst. Nemlig frontdisplayet der med sine blot 4,6 tommer var tæt på ubrugeligt i forgængeren.

Det har nu fået vokseværk og er på solide 6,2 tommer. Også hoveddisplayet er større og nu på 7,6 tommer og med 120 Hz opdateringshastighed.

Displayet på 7,6 tommer er virkeligt flot og fylder nu næsten det hele, da selfiekameraet er skjult bag et lille hul i skærmen. Foto: Samsung

Gratis forsikring følger med

En anden klar forbedring er, at det er muligt at 'bøje' skærmen, som det passer dig, så du kan have telefonen halvåben foran dig og betjene den store skærm som en slags stående minicomputer.

I det hele taget virker Galaxy Z Fold 2, som modellen burde have været fra begyndelsen. Og langt mere anbefalelsesværdig til dem der har mod på at købe dyrt ind i fremtidens teknologi.

Som tidligere følger der en gratis forsikring med det første år, som mod en selvrisiko på næsten 1000 kroner gør det muligt at få repareret den dyre telefon en enkelt gang i perioden. Det kræver blot, at man tilmelder sin enhed senest 30 dage efter købet.

Herhjemme sælges Galaxy Z Fold 2 fra 18. marts. Og denne gang hos både youSee, men også Telia, Power, Proshop og via andre salgskanaler.

Det er en klar fordel, at displayet på forsiden nu er markant større end i den første udgave af Galaxy-foldeserien. Foto: Samsung

Det skal du vide Type: 5G, Android 10 Hovedskærm: 7,6 tommers Dynamic AMOLED (2208 x 1768 pixels, 373 ppi) Frontskærm: 6,2 tommers Super AMOLED (2260 x 816 pixels, 386 ppi) Vægt: 282 gram Ydre kamera/selfiekamera: 10 MP (blænde 2.2) Bagkameraer: 12 MP ultra vidvinkel (blænde 2.2) + 12 MP vidvinkel (blænde 1.8) + 12 MP tele (blænde 2.4, 2 x optisk, 10 x digitalt zoom) RAM: 12 gigabyte Intern lagerplads: 256 gigabyte Ekstern lagerplads: Nej Dual-sim: Ja, det ene er eSIM Batteri: 4500 mAh Trådløs opladning: Ja, også omvendt Stereohøjttalere: Ja Minijack: Nej Læser til fingeraftryk: Ja, på siden Farver: Mystic Black eller Mystic Bronze I salgskassen udover telefonen: USB-hovedtelefoner, oplader Vis mere Luk