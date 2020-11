Dyre AirPods fejler: Her er Apples svar

Tilbyder at bytte in-ear-hovedtelefonerne hvis de skratter eller fejler, når man bruger den aktive støjreduktion

De dyre, men meget populære AirPods Pro er løbet ind i et problem.

En række af enheder fejler nemlig og kan enten skratte eller give dig problemer med at få den aktive støjreduktion til at fungere rigtigt.

Adskillige brugere har allerede klaget over problemerne i diverse fora på nettet, og nu svarer Apple tilbage: Vi har hørt jer.

Gratis bytteprogram

Det sker i form af et reparationsprogram, som også danske kunder kan udnytte.

Hvis man har lydproblemer med sine AirPods Pro - og ikke selv har ødelagt dem - er der således mulighed for gratis at få byttet til et andet sæt.

Programmet dækker ifølge Apple den ramte model i op til to år efter, at de første AirPods Pro blev sat til salg i oktober sidste år.

Du kan læse mere om Apples program her.

