e-Boks i problemer

Der er i øjeblikket svære problemer med at logge på e-boks og overhovedet at komme ind på hjemmesiden.

Det beretter en række brugere.

På Facebook bekræfter e-Boks problemet.

'Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden,' skriver de.

I en stribe kommentarer til opslaget klager e-Boks-brugerne deres nød.

'Kæmpe problem da jeg osse ska fixe noet inden det får dyre konsekvenser ...,' klager Janne-Louise.

'Det er rigtig træls ... jeg har så meget brug for det nu ... og alt er med konsekvenser hvis jeg svarer ikke så hurtig så muligt,' skriver Elena.

'Der har aldrig været andet end problemer fra app. Utroligt, at det ikke kan laves, så det fungerer. Det er latterligt,' lyder det fra Villy.

Samtidig kvitterer en række andre brugere med forskellige varianter af 'tak for info'.

Opdateres ...