Efter afsløring af cpr-læk: Sygehusdirektør stopper

Mads Koch Hansen stopper 30. juni som direktør for Sygehus Lillebælt. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelselse.

Det sker samme dag, som Ekstra Bladet kan afsløre historien om, hvordan data om mere end en halv million patienter i over fem år har ligget frit tilgængelige for alle ansatte i regionen. Altså ikke alene læger og andet sundhedspersonale, men også studentermedhjælpere og andre personer, der intet lovligt formål har til at kunne tilgå data.

500.000 cpr-numre lå frit fremme

Sygehusdirektøren har spillet en afgørende rolle i sagen, som han selv kalder en stor fejl, men han sørgede alligevel aldrig for, at patienterne fik direkte besked om lækken. Han og den øvrige ledelse mente ikke, at oplysningerne skulle ud, da de kunne skabe unødig utryghed blandt patienterne, fremgår det af papirer i sagen.

Ifølge pressemeddelelsen har direktøren 'i noget tid haft lyst til at arbejde som selvstændig'. Derfor vil han nu opbygge en konsulentvirksomhed, hvor han 'blandt andet vil tilbyde ledelsescoaching'.

Da Ekstra Bladet for få dage siden talte med Mads Koch Hansen, nævnte han imidlertid intet om sine planer om at stoppe.

Sagen kort 2013/2014: Region Syddanmark kender i dag ikke den præcise dato, hvor it-fejlen opstår. Den betyder, at regionens 26.000 ansatte plus et ukendt antal samarbejdspartnere også uden for Danmark får adgang til over en halv million patienters dybt fortrolige oplysninger. 18. maj 2018: Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver orienterer regionens øverste embedsmand, Jane Kraglund, om it-fejlen. Fem dage senere lukkes den frie adgang til data. 1. juni 2018: Regionen anmelder sagen til Datatilsynet. I en senere redegørelse fra lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen, kaldes risikoen for, at data er blevet misbrugt, ’meget usandsynlig’. 19. december 2018: Datatilsynet giver Region Syddanmark kritik i sagen.

