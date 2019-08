Efter svindel i Telenor: Undgå at blive det næste offer

Tjekliste: Sådan undgår du snyd

Man kan gøre meget selv for at undgå at blive snydt, når man køber ny mobil eller telefonabonnement. Her er tjeklisten, du ifølge Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk kan følge:

Inden du handler, bør du ifølge cheføkonomen altid gøre op med dig selv, hvad du har brug for, inden du besøger forretningen. Find ud af hvad dit forbrug typisk er og forsøg at få et abonnement, der passer bedst og billigt til dit behov.

Tag en god ven med i butikken hvis du er usikker på teknologi. Det kan give en større sikkerhed at være to, som lytter og stiller spørgsmål.

Forlang altid at få kontrakten detaljeret forklaret og udskrevet på et stykke papir. Det skal du forlange, selv når butikken bruger en elektronisk plade til at underskrive på.

Stil kritiske spørgsmål til sælgeren, når han pludselig siger, at du skal tegne flere abonnementer for at få en rabat. Forlang at få vist de forskellige beregninger og den samlede betaling inden du accepterer, at der oprettes flere abonnementer, når du alene ønsker en ny telefon og et abonnement.

Følg med i dine abonnementer når du har skrevet under. Det er ikke nok at tjekke, hvor meget der bliver trukket. Du skal også se de enkelte regninger måned for måned.

Reager med det samme hvis du opdager, at noget er forkert. Jo længere der går, jo sværere bliver det at bevise, at man aldrig har sagt ja til en mobilforsikring eller ekstra dataabonnementer.

Kontakt dit teleselskab og forlang en løsning. Hvis du ikke er tilfreds, kan du klage til Teleankenævnet. Du bør også politianmelde sagen, hvis du er blevet udsat for bedrageri eller dokumentfalsk.