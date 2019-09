Efter teleskandalen: Telenor-chefer mister jobbet

TIP OS: Har du fortsat ikke fået din klagesag i Telenor tilfredsstillende afgjort? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

En central distriktschef og den øverste direktør for Telenors kæde af butikker har mistet deres stillinger.

Det bekræfter Telenor fredag over for Ekstra Bladet, der i sidste måned afslørede omfattende snyd af et stort antal kunder i hele landet.

Sagen førte i første omgang til fyringer af adskillige butikschefer og sælgere, men Telenor fastholdt dengang, at man ikke havde beviser på, at sagen førte længere op i ledelsen.

Se også: Kunde politianmelder Telenor

75-årige Anne Larsen fra Valby fik 3782 kroner retur, efter Ekstra Bladet afslørede det omfattende snyderi i Telenor. Indtil da havde hun og familien forgæves forsøgt at blive hørt i selskabet. Foto: Linda Johansen

Telenor-skandalen vokser: Hundredvis af kunder ramt af snyd

Omfattende snyderi

Sagen begyndte i selskabets butik i Bilka i Hundige, hvor en butikschef og tre sælgere var de første til at miste jobbet.

Det skete, da det blev opdaget, hvordan sælgere hjalp kriminelle med at få adgang til udstyr og abonnementer uden gyldigt billed-id. Og at svage ældre, handicappede og andre kunder blev groft narret til at skrive under på dyre kontrakter, de aldrig havde bedt om.

Men da Ekstra Bladet omtalte sagen, fortalte en lang række kunder og nuværende og tidligere ansatte, at sagen ikke var enkeltstående. Snyderiet skete også i en række andre butikker og særligt på Sjælland.

Afsløringerne fik Telenor til at kulegrave flere end 100.000 kundeforhold, hvorefter mindst et par hundrede kunder blev kontaktet. Det skete, fordi man frygtede, at de havde været udsat for enten oversalg eller direkte snyd.

En byge af opsigelser ramte samtidig flere butikschefer og sælgere.

Ekstra Bladet-effekten: Sådan fik Anne sine penge tilbage

Ansatte: Chefer har et ansvar

Efter sagen kom frem, klagede flere af de fyrede sælgere over, at ansvaret alene blev placeret hos dem.

Både de og nuværende ansatte hos Telenor mener nemlig, at det systematiske snyderi bunder i en syg salgskultur, som både direktionen og distriktscheferne har et afgørende ansvar for. Og nu har to chefer så mistet deres stillinger.

Den mest prominente er Thomas Krogh Skou, der indtil nu har været den øverste chef for telekædens butikker. Han fik jobbet som retaildirektør i 2016, men har i en årrække arbejdet sig op gennem selskabet som både distrikts- og kædechef og senere som underdirektør.

Den anden chef havde ansvaret for det distrikt, som butikken i Hundige lå under.

Se også: Rådden kultur i Telenor

Thomas Krogh Skou udtalte sig flere gange i sagen om snyderiet i Telenor, da han var ansvarlig for kædens butikker. Det ansvar har han nu mistet. Foto: Telenor

Telenor-chef efter skandale: - Alle har røde ører

Planlagt reorganisering

Hos Telenor ønsker man i dag ikke at forklare, hvilken betydning den omfattende teleskandale har for, at de to chefer nu kan kalde sig forhenværende. Der er tale om personalesager, hvilket begrænser muligheden for at kommentere dem.

Men firmaets ledelse bekræfter i en mail, at de to chefer ikke længere har deres stillinger.

'I forbindelse med en planlagt reorganisering og samling af vores salgs-, markeds- og servicekanaler har vi nedlagt en række ledelsesstillinger - herunder stillingen som retaildirektør,' skriver pressechef Alice Klitholm Duch i sit svar.

'Den nye leder for alle vores salgskanaler er nu ved at sætte sit hold, og det har betydet en afskedigelse af distriktschefen i Vestsjælland, der er stoppet i Telenor.'

Selvom Thomas Krogh Skou ikke længere har sin chefstilling, betyder det modsat distriktschefen ikke, at han endeligt har forladt selskabet.

'Vi er i dialog med vores tidligere retaildirektør om muligheder i Telenor-koncernen,' forklarer pressechefen videre.

Ekstra Bladet har bedt Thomas Krogh Skou om en kommentar til sagen, men han har ikke reageret på vores henvendelse.

TIP OS: Har du fortsat ikke fået din klagesag i Telenor tilfredsstillende afgjort? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Se også: Medie: Telebutikker giver dit sim-kort til fremmede