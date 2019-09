Ekspert: Daniel og Andreas hænger på millionregning

To unge iværksættere er efter købeloven forpligtet til at betale pengene tilbage til tusindvis af støtter

En række af netkøbere, der er parate til at forlange millioner af kroner tilbage fra et dansk firma, ser ud til at have en god sag.

For de to unge iværksættere Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks, der har samlet over 10 millioner kroner sammen til deres tandbørste kaldet Unobrush, hæfter som ved ethvert andet køb, når varen ikke bliver leveret.

Forlang penge retur

I denne uge fik køberne nemlig besked om, at tandbørsten slet ikke bliver så unik som lovet. Og efter den danske købelov kan man derfor ophæve købet og bede om at få sine penge retur.

- Salget er sket fra en dansk virksomhed. Og så er køberne som udgangspunkt beskyttet af købeloven, lyder vurderingen fra Martha Nør Kjeldsen, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Hun understreger, at der godt kan være ting i den formelle aftale, som køberne har indgået via crowdfundingsiderne Kickstarter og Indiegogo.

- Men udgangspunktet er her, at man som forbruger ikke kan stilles dårligere, end den beskyttelse som købeloven giver.

- Og jeg mener derfor, at køberne uanset nationalitet har en god mulighed for at forlange deres penge retur. Enten nu eller hvis der på et tidspunkt dukker et produkt op, der slet ikke svarer til det, som man er blevet lovet.

Også hos Dansk Crowdfunding Forening vurderer formand Michael Eis, at de mange støtter af projektet har en god sag.

- Hvis man sidder med et hit, skal man altså også kunne levere. Og reglerne i Danmark er ganske simple.

- Hvis man ikke leverer inden for en rimelig tid, skal backerne have deres pengene tilbage. Og det skal de altså have.

En ærgerligt sag

Han ærgrer sig over sagen, da der faktisk er et stort potentiale i at samle penge sammen, som folkene bag Unobrush har gjort.

- Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er dem, der har sværest ved at låne penge i banken. Det har de haft de seneste 10 år, og det bliver ikke nemmere med tiden.

- Derfor skal der være et alternativ. Og et af dem er crowdfunding, som har et langt større potentiale, end vi ser i dag.

Risikerer en retssag

Både Michael Eis og Martha Nør Kjeldsen fra Forbrugerrådet Tænk anbefaler nu de ramte købere først at bede Unobrush om en refundering.

- Sker det ikke, kan man klage til Forbrugerombudsmanden, der kan vælge at gå ind i sagen. Et gruppesøgsmål kan også være en mulighed, vurderer Martha Mør Kjeldsen.

Hun understreger dog, at man alvorligt bør overveje, om det med et civilt, privat gruppesøgsmål vil være realistisk at skaffe pengene tilbage, inden man beslutter sig for at hyre en advokat.

Gået i flyverskjul Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks ønsker ikke at tale med Ekstra Bladet om sagen, men har talrige gange skriftligt nægtet kritiske støtter at få pengene retur. I denne uge slettede de samtidig firmaets side om deres politik for refundering.

