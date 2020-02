Ekspert om fupfirma: Noget af det mest kriminelle

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Det kræver ikke en stor eksamen at forstå, at hvis man kradser moms ind i et firma, så skal pengene sendes videre til Skat.

Men hos Facebook-fupfirmaet Marketing Saver er man dumpet med et brag i netop denne disciplin.

Metoderne i selskabet går ud på at lyve og groft vildlede kunderne, som derfor i god tro regner med, at et abonnement på Facebook-hjælp koster dem blot 99 kroner om måneden.

Reelt er flere end 100 firmaer i dag bundet til kontrakter, der i værste fald koster dem 150.000 kroner eller mere.

Derfor har bagmændene Rasmus Gutfelt Skalbo eller Arvin Mazaheri ifølge deres egne oplysninger til potentielle investorer siden sidste sommer sendt momsbelagte regninger for op mod en million kroner ud til en række mindre firmaer landet over.

Alligevel er selskabet fortsat ikke momsregistreret, viser et tjek i det danske momsregister.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan ser nogle af regningerne fra Marketing Saver ud, hvor der trods manglende momsregistrering opkræves moms for tusindvis af kroner.

Storsvindler trænede fupfirma

Skal i statskassen

Hos Skat bekræfter man over for Ekstra Bladet, at Marketing Saver ikke er registreret hos dem, hvilket betyder, at momspengene ikke kan afleveres.

- Hvis de har udstedt fakturaerne med moms, og de ikke er momsregistreret, er det noget af det mest kriminelle, man kan foretage sig indenfor momsretten, siger Søren Engers Pedersen, der er momsdirektør hos det anerkendte revisions- og rådgivningsfirma Baker Tilly.

- Når man udskriver en faktura og deklarerer momsen på fakturaen, så ved man godt, at den moms ikke tilhører en selv, men skal ligge i statskassen. Derfor skal man være momsregistreret for at kunne afregne den moms korrekt, forklarer han.

Sådan præsenterer Rasmus Gutfelt Skalbo sig selv. Billedet er taget i lokalerne hos faderens revisionsfirma, Revisionsfirmaet Gutfelt A/S på Amager. Pr-foto

Oister misbrugt i groft fupnummer

Kan koste fængsel

Kravet i momsloven er, at et firma skal lade sig momsregistrere, hvis det momspligtige salg overstiger 50.000 kroner om året.

Og det har det for længst gjort hos Marketing Saver, der ikke alene har udsendt regninger for et langt større beløb, men også reelt fået betaling for moms på en del af de udsendte fakturaer.

Marketing Saver lever heller ikke op til kravene for at slippe for moms, hvorfor de for længst burde have momsregistreret virksomheden. Og i værste fald venter der nu firmaet og dets bagmænd en alvorlig momssag.

- Hvis man skriver moms på regningen og ikke er momsregistreret er det en klar overtrædelse af momslovgivningen. Så er spørgsmålet, om det er med fortsæt, eller om der er tale om en groft uagtsom overtrædelse. Derfor vil det i en eller anden form være strafbart, vurderer Søren Engers Pedersen.

- Her bliver det så en konkret vurdering, om de skal bag tremmer, eller om det er bødekrav. Altså der er formildende omstændigheder eller dødssyge undskyldninger.

Ekstra Bladet har de seneste dage forgæves forsøgt at få Rasmus Gutfelt Skalbo eller Arvin Mazaheri i tale om den manglende momsregistrering. De ønsker fortsat ikke at tale med avisen.