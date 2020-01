Elsker lyden - men hader det her

Konkurrencen på markedet for støjdæmpende hovedtelefoner er hård i øjeblikket, med Sony og Bose i spidsen og en kaskade af andre mærker lige i hælene. Nu melder giganten Philips sig også på banen i form af modellen PH805. Vi så og hørte dem første gang på IFA-messen i Berlin i sensommeren, men nu er de ankommet til test.

Philips går efter et design, der minder en hel del om Sonys WH-1000XM3, som er kendetegnet ved en mat plastik finish og berøringspaneler udvendigt. Nogle vil også kalde dem lidt kedelige at se på, men hvis du vil have et par hovedtelefoner, der ikke skiller sig ud på nogen måde, får du netop det. ‘Pandebåndet’ Især er ret udsat for fingermærker, da det er lavet i en blank plastik overdel.

Vi kan dog godt lide, at hovedtelefonerne kan sammenfoldes, og at de leveres med en solid, hård plastkasse til opbevaring.

Foto: Tek.no

Gnaver med briller på

PH805 vejer 278 gram, hvilket placerer dem midt i feltet, når det gælder støjdæmpende over-ear-høretelefoner. I øvrigt er det mere end de selv angiver på deres website. De er tungere end førnævnte 1000XM3 (255 gram) og Boses NCH700 (250 gram), men lettere end Jabra Elite 85h (296 gram) og Bowers & Wilkins PX7 (310 gram).

De er generelt behagelige at have på. Der er god polstring over hovedet, men nogle vil synes, at puderne omkring ørerne er lidt for kompakte.

De er også meget uforenelige med briller, hvis du bærer briller med brede stænger - for undertegnede er PH905 næsten umulig at bære på mit hoved i mere end et kvarter, uden at det gnaver noget, hvis jeg bærer briller.

Knappen under højre øreprop giver de fleste kontrolmuligheder, men Philips har også været fristet til at tilføje berøringspaneler på samme side. Det har to funktioner - slå støjreduktion til eller fra, aktivere ‘ambient tilstand' og justering af lydstyrken.

Volumen justeringen fungerer fint og gøres simpelthen ved at stryge op eller ned. Vi have måske ønsket et lille bip som bekræftelse af, at kommandoen er registreret, men i det mindste får vi det, vi ønsker

Modus udskiftningen er en anden historie. Philips har af en eller anden uforståelig grund valgt at gøre denne kommando til et enkelt tryk på berøringspanelet. Det gør at vi skifter modus i tid og utide, uanset om vi vil eller ej. Dette er især irriterende, når omgivelsesfunktionen tændes, en tilstand, der samtidig dæmper det, du lytter på ganske markant. Philips burde kræve et dobbelttryk for at undgå så mange uønskede aktiveringer.

Med undtagelse af dette er kontrolmulighederne gode. Med panelerne kan du let springe en sang frem eller tilbage, og du kan også holde hænderne på berøringspanelet i et par sekunder for at aktivere stemmeassistenten.

Der følger et ganske brugbart etui med i løbet. Og ladekabel og 3,5 mm minijack. Foto: Tek.no

Det skal nævnes, at PH805 ikke ligefrem føles banebrydende rent teknologisk. Først og fremmest: De bruger microUSB til opladning, som vi troede var passé i 2020. For det andet har de ingen tilknyttet app eller lignende, så ingen indstillinger kan ændres (eller slukke for berøringspanelet).

De har ingen autopause funktion, når du tager dem af, og sidst men ikke mindst: De understøtter kun den enkleste Bluetooth-kodeks kaldet SBC, dvs. hverken Aptx eller AAC. Det kan være et handicap med hensyn til lyd, men betyder ikke automatisk, at lydkvaliteten er dårligere end konkurrenter med bedre kodeks support.

PH805 har også Bluetooth 5.0, som i teorien kan give bedre bitrate end både Aptx- og AAC-brugere, men kræver naturligvis, at du har en mobil eller anden kildeenhed med lignende support.

Vi vil klassificere støjdæmpningen som lidt over middel. Undertegnede havde PH805 på den lange flyrejse til Las Vegas i forbindelse med CES-messen tidligere i denne måned, og de hjalp definitivt med at reducere støj fra den gamle Boeing 747 hos British Airways.

Fra venstre: Sony WH-1000XM3, Philips PH805 og Jabra Elite 85h. Foto: Tek.no

På Bose- eller Sony-niveau er de imidlertid langt fra, og vi vurderer endda Jabra Elite 85h som et lille hak bedre på dette område. På kontoret er PH805 heller ikke så imponerende.

Ved lavfrekvent støj klarer de sig godt, men ved mere ujævne lyde fra omgivelserne ses det, hvorfor nogle af konkurrenterne er bedre - og forskellen mellem støjdæmpning slået til og fra er ærligt talt ikke særlig stor, så det er tydeligt, at det er den passive støjdæmpning, der gør det meste af jobbet.

Endvidere producerer Philips støjdæmpning en vis ‘susen’ fra elektronikken, en susen som ikke høres, medmindre du sidder i et stille rum og ikke hører musik. ‘Ambient’ tilstanden er heller ikke særlig god.

Apple har med sine Airpods Pro vist os, hvordan deres funktion kan få det til at føles, som at man ikke bærer høretelefoner, og PH 805 kommer her ikke i nærheden.

Lydmæssigt er den varm, velafbalanceret, fyldig og behagelig fra Philips. Først og fremmest har PH805 meget bas at byde på, men heldigvis uden at være overvældende. Vi havde gerne set, at basgengivelsen var noget fastere og mere kontant, hvilket muligvis er en konsekvens af manglen på kodeks-support.

Mellemtonen optager en del plads, og PH805 har ikke et så stort og luftigt lydbillede som nogle af sine konkurrenter. De er også en smule afrundede i diskanten, hvilket gør dem behagelige at lytte på, men også at ‘frysningerne’ fra yndlingsmelodier mindskes.

Alt i alt er Philips-lyden meget folkelig og ret nem at lide, men feinschmeckerne synes sandsynligvis både PH805 har lidt for meget og løssluppen bas og ikke mindst en lidt for blød diskant, til at den kommer helt i top.

Foto: Tek.no

'Comfort food' snarere end et gourmetmåltid, om man vil, og det må også siges, at en lille ekstra bas er en god ting, når du lytter i støjende miljøer, da basgengivelsen er det, der ofte lider under sådanne forhold.

Sammenlignet med de to største konkurrenter, Sony WH-H910N og Jabra Elite 85h, er Sony lidt mere sober og afbalanceret (læs: kedelig) i sit udseende, mens Jabras er mærkbart skarpere og mere tydelig øverst i registeret. Philips' kan dog prale af at være mere livlig, og vi synes alle tre lyder godt på deres egen måde - selvom undertegnede foretrækker Jabra.

PH805s lydsignatur inviterer til at skrue lydstyrken op, og et stort plus er, at de ser ud til at være godt isoleret, så du kan spille så højt, som du vil, uden at det generer omgivelserne.

Batteriets levetid angives at være 30 timer uden støjdæmpning, og 25 timer med. Det ligger godt inden for det, vi betragter som acceptabelt, selvom et par af konkurrenterne formår at presse et par timer mere. Og på trods af, at PH805 kun oplades med microUSB, har Philips en hurtig opladning. En opladning på fem minutter giver nemlig to timers afspilning.

Opkaldskvaliteten er ikke særlig imponerende, især i støjende miljøer. PH805 er god til at reducere jævn støj fra omgivelserne, men alle stemmer og mere ujævne lyde kommer ind i blandingen, og vores stemme forekommer også temmelig flad og robotagtig under opkald.

Den anden part forstår stort set, hvad vi siger, men at tale med PH805 i støjende omgivelserne var ikke en særlig god oplevelse.

Philips PH805 er med andre ord et godt sæt hovedtelefoner, men de føles ikke, som om de er opdateret med, hvad 2020 har at byde på af teknologi. MicroUSB til opladning er et underligt valg, og berøringspanelet på siden er næsten til mere gene end gavn.

Foto: Tek.no

Samtidig er lyden relativt god (på trods af manglen på både AAC og Aptx), og den aktive støjreduktion er rimelig (omend ikke på niveau med de bedste), så du kan på mange måder sige, at Philips leverer på de vigtigste kriterier.

Vi synes stadig, at afstanden op til den identisk prissatte Jabra Elite 85h er mærkbar - og den forfærdelige touch-løsning er næsten i sig selv grund nok til ikke at købe disse, nu når lydkvaliteten ikke er prisen værd i sig selv.

Jabras har næsten al den teknologi, du kunne ønske dig i hovedtelefoner i 2020. De føles mere solide og har også en bedre opløst lyd. Dermed bliver Phillips’ ikke mere end brugbare - selvom vi bestemt forestiller os, at der er mange, der vil bryde sig om lyden.