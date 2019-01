Er din mobil på listen? Så usikre er disse 42 mobiltelefoner

Der er en ganske god grund til, at ansigtsgenkendelse på Android-telefoner fortsat ikke er godkendt til at låse for eksempel MobilePay eller appen til din netbank op.

For som en frisk undersøgelse fra den hollandske pendant til Forbrugerrådet Tænk nu afslører, er det lidt som at vinde i lotteriet, om ens telefon er sikker eller ej.

Sælges i Danmark

Organisationen har undersøgt 110 modeller. Og resultatet er skræmmende.

42 af telefonerne kunne man holde et godt portræt op foran, hvorefter telefonen blev låst op. Yderligere seks mobiltelefoner lod sig også hacke med et godt portræt, men har en indstilling der gør det muligt at forøge sikkerheden.

Flere af telefonerne sælges i Danmark. Det gælder blandt andet Nokia 3.1 og 7.1, Motorola One, Huawei P20 Pro og Sony Xperia XZ3.

Hvis man ejer en af telefonerne på listen, er det derfor en god idé at overveje, om man skal slå ansigtsgenkendelse fra og nøjes med at bruge en pinkode eventuelt kombineret med et fingeraftryk.

Hele listen: Disse telefoner dumpede Alcatel 1X Asus Zenfone 5 Lite 64 GB Asus Zenfone 5, ZE620KL (64 GB) BlackBerry Key2 BlackBerry Key2 (US version) BQ Aquaris X2 BQ Aquaris X2 Pro General Mobile GM8 HTC U11+ Huawei P20 (EML - L29) Huawei P20 Lite Huawei P20 Pro (CLT - L29) Lenovo Motorola Moto E5 Lenovo Motorola Moto E5 (BR version) Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version) Lenovo Motorola Moto G6 Play LG K9 (LM-X210EMW) LG Q6 Alpha (LG-M700n) Motorola Moto G6 Play (BR version) Motorola One Nokia 3.1 Nokia 3.1 (US version) Nokia 7.1 Oukitel VU Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A8 (32GB) (SM-A530F/DS Samsung Galaxy A8 (64 GB) Samsung Galaxy A8+ (SM-A730F) Samsung Galaxy J8 Brasil Sony Xperia L2 (H3311) Sony Xperia L2 (H3321) Sony Xperia XZ2 (H8216) Sony Xperia XZ2 (US version) Sony Xperia XZ2 Compact (H8314) Sony Xperia XZ2 Compact (US version) Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324) Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266) Sony Xperia XZ2 Premium (US version) Sony Xperia XZ3 Vodafone Smart N9 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 (32GB) Disse seks telefoner kunne også snydes med et portrætfoto, men kan indstilles til en bedre sikkerhed: Honor 7A LG G7 thinQ LG G7 thinQ (US version) LG G7 thinQ Dual SIM LG V35 ThinQ (US version) LG V40 ThinQ Kilde: Consumentenbond.nl Vis mere Luk

Apple består med glans

Heldigvis består flertallet af de 110 telefonerne prøven. Og der er særligt godt nyt til ejere af Apples telefoner med FaceID-genkendelse.

Samtlige iPhones var nemlig umulige at bryde ind i. Telefonerne er da også modsat Android-telefoner godkendt til at låse sikre apps som MobilePay op.

Der er i øvrigt telefoner på listen fra mobilproducenter, der har fået dumpet andre modeller i testen. Det gælder for eksempel Samsung, der både sælger telefoner med sikker ansigtsgenkendelse, og telefoner hvor du ikke kan stole på teknologien.

