Er du også en digital idiot?

Ifølge vejledningen fra Center for Cybersikkerhed er der flere grunde til, at mange bruger laver alt for svage passwords. Her er et udvalg af de ting, som centeret mener, at brugerne og deres arbejdsgivere godt kunne gøre bedre:

- Hvis passwordet skal være på minimum otte tegn, er det oftest kun på otte tegn.

- Skal passwordet indeholde et stort bogstav, bliver det store bogstav typisk anbragt som det første bogstav i passwordet.

- Hvis passwordet skal indeholde tal, bliver disse gerne placeret til sidst. Tal angives ofte mellem 0 og 99, eller som et årstal. Det er også almindeligt at ændre bogstaver med tal, der ligner et bestemt bogstav, eller som ligger tæt ved bogstavet. 'e' bliver fx. til '3', 'o' bliver til '0' osv.

- Kravet om specialtegn løses i mange tilfælde ved at bruge ét. Nogle tegn viser sig at være mere populære end andre. Snabel-a ('@') og udråbstegn ('!') er nogle af de mere populære.

- Skal passwordet ændres med faste mellemrum, er der mange brugere, der anvender cykliske ord i form af ord for årstider, kvartaler, måneder osv.

- Nogle ord eller tal er meget populære og går igen i mange passwords. Blandt de mest brugte passwords er bl.a. '123456', 'password', og bogstavrækker som fx. 'qwerty', der følger rækkerne på tastaturet.

- Passwordet er det samme som brugernavnet eller en del af det.

- Passwordet består af navne på familie, venner, husdyr osv.

- I forbindelse med en periodisk ændring af passwordet sammensættes et nyt, som er næsten identisk med det tidligere.