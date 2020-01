Er iPhone for dyr? Her er Apples billige alternativ

ANMELDELSE: Apple viser, at iPod stadig har en berettigelse for dem, der gerne vil bruge firmaets mobile styresystem, men siger nej til at blive flået

Da Apple besluttede at opgradere iPod touch, var det næsten fire år siden, den ærværdige musikafspiller sidst modtog en opgradering.

At virksomhedens eneste overlevende iPod ikke får mere kærlighed, er måske ikke så underligt. Men er alligevel lidt trist, da Apple stort set kan takke den klassiske iPod for sin succes. For før Steve Jobs trak den allerførste iPod ud af sin bukselomme i 2001, var Apple et navn, som næsten kun computerentusiaster kendte.

I dag finder vi æbleprodukter overalt. I toget, derhjemme, i tasker, i bukser - ja, endda hængende i folks ører. Men vi ser sjældent iPod'en, for nu er det mobiltelefonen - iPhone - der har overtaget ærespladsen i lommen.

Det er tydeligt, at der er sket noget siden den første iPod. Foto: Tek.no

Ikke desto mindre har dagens testprodukt stadig en berettigelse. For hvis du leder efter den mest overkommelige måde at få adgang til Apples iOS-platform, er iPod touch-modellen den oplagte kandidat.

Den mest indlysende og bærbare mulighed er en iPhone, men efter Apple blandt andet udfasede iPhone SE er det lige nu iPhone 8, som er virksomhedens billigste mobiltelefon.

Og selvom dette er flere tusinde mere overkommelige end en iPhone 11, koster en iPod touch dig under halvdelen af den billigste iPhone. Derudover ønsker nogle mennesker ikke eller kan ikke have en iPhone som mobiltelefon. Nogle er også for unge til virkelig at have brug for det.

Den anden mulighed er naturligvis en af Apples iPads, men disse koster også meget mere end en iPod touch. De er også langt mindre lommevenlige, men kan naturligvis være et bedre valg, hvis de hovedsageligt bruges til spil og video - eller holdes indenfor husets fire vægge.

Apple iPod touch leveres i en kasse med virksomhedens kablede EarPods-øretelefoner og et USB til Lightning-kabel til opladning og dataoverførsel. Der følger ikke oplader med, men i praksis kan du bruge ladekablet med en hvilken som helst USB-oplader eller USB-port.

Touch er en temmelig lille sag. Vægten er lige under halvfems gram og den måler 12,3 x 5,9 x 0,6 centimeter - så det er ikke en gadget, der fylder op i din lomme. Og en skærmopløsning på 1136 x 640 pixels over fire tommer betyder, at synlige pixels ikke er noget, du behøver at bekymre dig om.

Det er i øvrigt samme skærmstørrelse og opløsning, som vi finder på den nu udfasede iPhone SE, og det er derfor ikke underligt, at iPod touch ligner en tyndere version af den.

Den syvende generations touch kommer i seks forskellige farver: rød, blå, lyserød, sølv, guld og stjernegrå. Vores testkopi er af sidstnævnte type, og det er den eneste version, der kommer med en sort ramme rundt om skærmen.

Metalskallen virker med det samme relativt ridsefast, men vi forventer ikke rigtig, at den ser helt ny ud i årevis. Men det kan også være charmerende med nogle slidmærker.

Sådan ser musikappen ud på iPod touch. Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Med en Apple A10-processor indeni, er det ikke underligt, at syvende generation af iPod touch føles hurtig og effektiv. Det er et godt spring fra forgængerens A8-CPU.

Et par hurtige ydeevne-målinger fortæller os, at den nye touch er lidt foran iPhone SE og iPhone 6s med hensyn til processorkraft og grafikmuskler. Men en nyere iPad eller iPhone 7 har hurtigere versioner af den samme processor.

Som nævnt er iPod touch den mest overkommelige vej til iOS-operativsystemet, og for mange er dette lige så vigtigt som selve hardwaren. For selvom vi stort set kan det samme i det konkurrerende Android-operativsystem, er der visse ting, der enten er lidt lettere eller bedre i Apples lukkede økosystem.

Det kan være noget så simpelt som nye spil og apps, der kommer først til iOS eller at have adgang til for eksempel Apple Arcade-spiltjeneste. Det kan også være at få adgang til andre tjenester, såsom at bruge iPod som en styringsenhed til et smart hjem bygget omkring Apple HomeKit.

Vi kan også nævne, at Apple-platformen ofte betragtes som en smule bedre med hensyn til apps til mere ’kreativt’ brug.

Som et eksempel kan vi tage iMovie, der bruges til videoredigering og virker på iOS, iPadOS og macOS. Det gør det ikke kun muligt at lave film med iPod touch, men vi kan også færdigbehandle redigering på en iPad eller Mac, hvis vi ønsker det.

Det skal i øvrigt tilføjes, at Apple har begrænset den nyeste iPod touch til 1080p og 30 billeder i sekundet. For mange er det stadig mere end godt nok til almindelige optagelser, men sammenlignet med en nyere iPhone, er der klare begrænsninger, når det kommer til fotos og video.

iPod touch har dog andre fordele end blot prisen. Som du ved kan lagerpladsen på en iPhone ikke udvides og med iPhone 8 får du maksimalt 128 GB. Med den nye iPod touch kan du vælge mellem 32, 128 og 256 GB versioner, og sidstnævnte er mere, end vi nogensinde har set i en iPod.

Der er ikke meget tvivl om, hvad Apple ønsker, vi skal bruge iPod touch til, nemlig musik, streaming og spil. Og helst via virksomhedens egne tjenester i form af Apple Music, Apple TV+ og Apple Arcade. Derfor får nye kunder også en gratis testperiode på disse tjenester.

Du kan i vid udstrækning bruge touch til at spille de samme spil, som man kan på en dyrere iPhone eller iPad. Foto: Tek.no

En ny iPod touch kvalificerer sig til et gratis årligt abonnement på Apple TV + , hvilket kan være en dejlig bonus at medtage i regnestykket, hvis du overvejer et køb.

Spil fungerer fint, og selv den underklokkede A10-processor har nok kraft til at klare alle de spil, vi har prøvet under testen. Ja, det inkluderer Fortnite.

Men med den relativt beskedne skærm, vil vi tro, at nogle brugere i højere grad vil bruge iPod touch til podcasts og musik. Du kan få passende software fra iOS-appmiljøet, hvis du ikke ønsker at bruge de allerede installerede løsninger.

Hardwaren understøtter også trådløs lyd via Bluetooth AAC og AirPlay 2, eller du kan vælge at tilslutte fysisk med et 3,5 mm minijack.

Når det kommer til musik i iOS 13, er den som standard opsat med Apple Music integreret. Heldigvis kan det ændres i indstillingerne. Og du kan selvfølgelig bruge, hvad du vil af tredjeparts apps til streaming og afspilning.

I sin syvende generation - og tolv år efter at den først kom på markedet - er Apple iPod touch et produkt, som passer til nogle, men er forældet for andre. For eksempel, hvis du foretrækker at sidde på sofaen med en iPad, vil en iPod touch ikke kunne tilbyde betydelig konkurrence. Hvis du allerede har en nyere iPhone, giver det heller ingen mening at vælge touch.

Der er indbygget både kamera, blitz og mikrofon - men en iPhone tager bedre billeder og optager flottere video. Foto: Tek.no

Det skulle lige være, hvis du har for lidt lagerplads på din mobil, men gerne vil have en masse musik med dig - hvad enten det er fra dit eget bibliotek eller lagret lokalt fra en streamingtjeneste som Spotify.

I alle andre situationer er en moderne iPhone bedre. Ikke alene har den en stærkere processor og bedre kameraløsninger, den har også bekvemmeligheder som fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelse, NFC og GPS. Du kan også ringe med den, og du har konstant adgang til datatrafik.

Men for mange er prismærket lige så vigtigt, og så er der ingen tvivl om, at iPod touch er den mere økonomiske mulighed for dem, der ønsker at bruge Apples økosystem.

Prisen begynder på mindre end halvdelen af, hvad du skal bruge på en iPad eller iPhone. For ikke at nævne, at det også er meget bærbart.

Som en praktisk og lommevenlig iOS-enhed er det Touch ID - det vil sige fingeraftrykslæser, der findes på hjemmeknappen på udvalgte iPhones og iPads - vi har savnet mest i testperioden. Vi har også bemærket, at iPod ikke har en lyssensor, der giver den mulighed for at justere lysstyrken til omgivelserne, noget som fjerde generationens touch faktisk havde.

Ellers er der naturligvis flere andre ting, vi kunne have ønsket os – for eksempel et større batteri og trådløs opladning, men det ville selvfølgelig være gået ud over vægten, tykkelsen og prisen. Og det er et vigtigt salgsargument, at iPod touch faktisk ikke er større end den er.

Foto: Tek.no

Skulle du være blandt de mulige aftagere af en iPod touch, vil spørgsmålet om lagerplads sætte dig i et dilemma. Den indbyggede variant på 256 GB koster det dobbelte af basismodellen, og derfor er forskellen alene mængden af lagerhukommelse.

Vi tror, at mange klarer sig fint med de 32 gigabyte, som den mest attraktive prisvariant byder på. Det fungerer godt, hvis du bare abonnerer på nogle podcasts, tilføjer en håndfuld apps og spil og medbringer et par tusind MP3-sange.

Men hvis ønsket og behovet er at være i stand til at bære hele dit musikbibliotek med dig i CD-kvalitet, eller du hellere vil have hele spilsamlingen liggende på iPod, så skal du gå efter mere plads. Selvom det måske koster mere, end det burde.

Hvis musik er vigtigst, er der også andre muligheder – for eksempel en Sony Walkman. Men den giver dig ikke adgang til Apples iOS-univers.

