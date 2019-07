Erklærer krig mod AirPods

Libratone, Sony og JBL lancerer nye in-ear-modeller for at få en større bid af markedet for ægte trådløse hovedtelefoner

Apple er fortsat den store førerhund på markedet for ægte trådløse hovedtelefoner.

Men som blandt andet danske Jabra har vist med sin serie af in-ear-hovedtelefoner kaldet Jabra Elite, kan det godt lykkedes at spise en bid af 'æblekagen',

Men hverken Jabra eller Apple får markedet for sig selv. De seneste dage har tre store producenter nemlig lanceret en serie af nye hovedtelefoner, der enten på pris eller teknologi kan være med til at vinde krigen over de meget populære AirPods.

Etuiet til WF-1000XM3 er noget større end normalt, men virker både solidt og elegant. Foto: Sony

Sony kopierer egen succes

Det mest ambitiøse bud på et alternativ til Apple kommer fra Sony.

Firmaet har allerede stor succes med sin WH-1000XM3 over-ear-hovedtelefon. Og nyheden WF-1000XM3 er da også på mange områder en skrumpet kopi af netop denne model.

In-ear-hovedtelefonen fra Sony har aktiv støjreduktion, op til 24 timers batteritid (med hjælp fra det medfølgende etui) og kan få 90 minutters strøm ved blot at blive opladet i 10 minutter.

Ifølge Sony er Bluetooth-forbindelsen forbedret med en nyudviklet chip, hvilket gør, at begge enheder - venstre og højre - modtager lyden langt mere præcist end normalt.

En smart funktion, som WF-1000XM3 har kopieret fra WH-1000XM3, er muligheden for nemt at høre, hvad andre siger, selv når man hører musik og har støjreduktionen slået til. Her kan man nemlig sætte fingeren på den venstre hovedtelefon, hvorefter lyden sænkes, og du via de indbyggede mikrofoner nemmere kan høre omgivelserne.

Hovedtelefonerne sættes til salg i næste måned til en pris omkring 2000 kroner.

Libratone satser på sport

En serie af hovedtelefoner til aktive brugere bliver nu udvidet hos Libratone.

TRACK Air+ og TRACK Air er navnet på de to ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner, som firmaet har lanceret i denne uge.

TRACK Air+ er, som navnet antyder, den mest ambitiøse af de to modeller. Den har aktiv støjreduktion, vejer blot 5,6 gram pr. hovedtelefon og giver seks timers batteritid pr. opladning. Med etuiet får man 24 timers musik, lover Libratone.

Foto: Libratone

Foto: Libratone

TRACK Air+ er sved- og vandafvisende (IPX4), koster 1499 kroner og sættes til salg i august.

Den billigere TRACK Air koster 699 kroner og giver hele otte timers musik på en opladning. Eller samlet 32 timer med etuiet. Modellen er ligeledes sved- og vandafvisende (IPX4), men sættes først til salg senere i år.

JBL er ude nu

Mens de andre producenter først sender deres nye in-ear-hovedtelefoner på markedet senere, er JBL allerede ude med deres nye in-ear-model kaldet Tune 120TWS.

Den koster 799 kroner. For de penge får du op til 16 timers spilletid (med etuiet), adgang til Siri, Google Assistent og ifølge JBL også en særlig kraftig bas.

Det tager 15 minutters opladning at få ekstra strøm til en times musikafspilning.

Foto: JBL

Sådan ser etuiet til Tune 120TWS ud. Foto: JBL

