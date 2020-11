Et flagskib på budget

Tiden, hvor en mobil på budget betød ringe skærm, dårligere kamera og kedelig byggekvalitet, er definitivt forbi.

Med solide bid i haserne fra firmaer som Huawei og OnePlus er markedet for netop denne kategori de seneste år blevet rystet godt igennem, hvilket selv giganter som Samsung har opdaget.

Det er seneste Galaxy-model kaldet S20 FE (Fan Edition) et rigtigt godt eksempel på. Her har Samsung nemlig smeltet det bedste fra den dyrere S20-serie sammen med den opdaterede og ikke mindst mere farverige udformning, som modellen har fået.

5G for under 5000 kroner

Kedelig eller bare stramt design? Vi hælder til det sidste. Foto: Ekstra Bladet

Dumper prisen på 5G

Ikke den billigste

Vi er ganske vist rent prismæssigt ikke helt i knæ og under det magiske punkt på 3000 kroner.

Men når man kigger på, hvad telefonen kan, er det også helt i orden at smide et par tusinde kroner mere for modellen. Vi taler her om 4G-udgaven - med mulighed for dyrere 5G-udgaver - og et 6,5 tommers AMOLED+ fladt display, der understøtter 120 Hertz billedopdateringer.

Der følger en 25 watts USB-C-hurtigoplader med i salgskassen, hvilket telefonen understøtter. Du kan også lade det indbyggede 4500 mAh-batteri trådløst med op til 15 watt.

Kontrollant om 5G: Ingen grund til panik

Sådan ser forsiden af telefonen ud. Foto: Ekstra Bladet

Vinderen er tilbage

4G eller 5G?

Under vores test stod både display og de interne muskler i den grad distancen. Displayet er farverigt og afvikler både apps og browsing helt gnidningsfrit.

Det skyldes ikke alene skærmens kvaliteter, men også de op til otte gigabyte RAM og i 5G-modellen en velsmurt Snapdragon 865-processor.

Køber du 4G, må du 'nøjes' med Samsungs egen Exonys 990, der ikke får lige så meget ros for hurtighed og effektivitet. Det er dog de færreste almindelige brugere, der får problemer med det.

Flotte billeder

Selvom de indbyggede kameraer på papiret er nedskaleret i forhold til S20-serien i øvrigt, vil de fleste brugere igen opleve en helt igennem tilfredsstillende oplevelse.

Samsung kan om nogen bygge kameraer, som tager flotte billeder, selv når der står en urutineret fotograf bag.

Jeg ved godt, at der er brugere og anmeldere, som ikke bryder sig om Samsungs fortolkning af, hvordan et godt billede farve- og lysmæssigt skal se ud.

Men her er vi over i finsmageri og ikke noget, som udgør et problem for andre end specialisterne.

Hård konkurrence

Problemet for Samsung er derimod, at selvom de har bygget en helt igennem god telefon, er konkurrencen fortsat hård. Behøves jeg nævnte den nyeste OnePlus 8T, der både er billigere og i min bog også mindst så god hvis ikke bedre end Galaxy S20 FE.

Men hører du til dem, der elsker Samsungs Galaxy-serie, men ikke vil betale så meget som firmaet normalt forlanger, er FE-modellen et habilt bud på en vinder.

Du kan sammenligne specifikationerne på S20 5G, S20 4G og OnePlus 8T her.

